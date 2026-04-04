쿠팡Inc, 로저스 한국 대표에 60억원 규모 주식보상

쿠팡Inc가 한국 사업을 총괄하는 해롤드 로저 대표에게 약 60억원대 규모의 주식보상을 부여했다. 핵심 시장 책임자에 대한 장기 인센티브를 강화하려는 조치로 보인다.
3일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시에 따르면 쿠팡 Inc는 로저스 대표에게 클래스A 보통주 기준 21만3884주를 지급했다. 최근 주가 약 19달러를 기준으로 환산하면 약 406만 달러(약 60억원) 규모다.
해당 보상은 주당 0달러로 부여되는 제한조건부 주식(RSU) 형태로, 즉시 현금화되는 구조는 아니다. 공시에 따르면 이 주식은 7월 1일부터 4개 분기에 걸쳐 균등하게 수령할 수 있고, 재직 등 조건을 충족해야 실제 권리가 확정된다.
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RSU는 주가 상승 시 보상 가치가 커지는 구조로, 경영진의 성과와 기업가치를 직접 연동하는 방식이다. 기업 입장에서는 현금 유출 없이 핵심 인력을 유지할 수 있다는 장점이 있다.
이번 부여 이후 로저스 대표의 쿠팡 주식 보유량은 총 93만3041주(간접 보유 기준)로 늘어난다.