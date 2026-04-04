쿠팡Inc, 로저스 한국 대표에 60억원 규모 주식보상

주가 연동 보상 구조…재직 조건 충족 시 순차 지급

인터넷입력 :2026/04/04 15:46    수정: 2026/04/04 19:30

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

쿠팡Inc가 한국 사업을 총괄하는 해롤드 로저 대표에게 약 60억원대 규모의 주식보상을 부여했다. 핵심 시장 책임자에 대한 장기 인센티브를 강화하려는 조치로 보인다. 

3일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시에 따르면 쿠팡 Inc는 로저스 대표에게 클래스A 보통주 기준 21만3884주를 지급했다. 최근 주가 약 19달러를 기준으로 환산하면 약 406만 달러(약 60억원) 규모다.

해당 보상은 주당 0달러로 부여되는 제한조건부 주식(RSU) 형태로, 즉시 현금화되는 구조는 아니다. 공시에 따르면 이 주식은 7월 1일부터 4개 분기에 걸쳐 균등하게 수령할 수 있고, 재직 등 조건을 충족해야 실제 권리가 확정된다.

관련기사

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 17일 과학기술방송통신위원회 청문회에 참석했다. (사진=지디넷코리아)

RSU는 주가 상승 시 보상 가치가 커지는 구조로, 경영진의 성과와 기업가치를 직접 연동하는 방식이다. 기업 입장에서는 현금 유출 없이 핵심 인력을 유지할 수 있다는 장점이 있다.

이번 부여 이후 로저스 대표의 쿠팡 주식 보유량은 총 93만3041주(간접 보유 기준)로 늘어난다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
쿠팡 로저스 주식 대표

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, P4 최종 라인까지 설비 발주…HBM 양산 속도 '고삐'

[국방 AX 거점 ①] 'AI 전장' 현실화…국방, AX 전환 속도 붙는다

출시 9주년에도 ‘현재 진행형’…배틀그라운드가 쓴 장기 흥행 공식

삼성 파운드리, 2나노 발열·면적 효율 동시에 잡았다

ZDNet Power Center