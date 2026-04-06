한 달 먼저 맛본다…제주신라호텔, 쁘띠 애플망고 빙수 출시

제주신라호텔이 본격적인 애플망고 빙수 시즌에 앞서 ‘쁘띠 애플망고 빙수’를 선보인다고 6일 밝혔다.

애플망고 빙수는 제주신라호텔에서 시작된 시그니처 디저트다. 제주신라호텔은 애플망고 빙수를 보다 이른 시점에 경험할 수 있도록 한 달 앞당겨 프리뷰 메뉴로 선보인다.

‘쁘띠 애플망고 빙수’에 사용되는 애플망고는 ‘미니 애플망고’로, 애플망고가 본격 출하되는 5월 이전에 재배되는 소과를 활용했다. 일반 애플망고 빙수에 사용되는 과실이 개당 약 400g 이상인 반면, 쁘띠 애플망고 빙수에는 약 200g 내외의 소과를 사용한다.

제주신라호텔 쁘띠 애플망고 빙수. (제공=호텔신라)

제주신라호텔은 객실 패키지 ‘쁘띠 애플망고 딜라이트’도 선보였다. 패키지는 ▲객실 1박 ▲쁘띠 애플망고 빙수 1개 ▲조식 또는 중식 2인이 포함됐다. 2박 이상 투숙할 경우에는 글램핑 바에서의 시즌 칵테일 2잔이 추가 제공된다.