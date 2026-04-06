한 달 먼저 맛본다…제주신라호텔, 쁘띠 애플망고 빙수 출시

1~2인용 ‘쁘띠 사이즈’…패키지 상품으로도 구성

유통입력 :2026/04/06 09:45

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

제주신라호텔이 본격적인 애플망고 빙수 시즌에 앞서 ‘쁘띠 애플망고 빙수’를 선보인다고 6일 밝혔다.

애플망고 빙수는 제주신라호텔에서 시작된 시그니처 디저트다. 제주신라호텔은 애플망고 빙수를 보다 이른 시점에 경험할 수 있도록 한 달 앞당겨 프리뷰 메뉴로 선보인다.

‘쁘띠 애플망고 빙수’에 사용되는 애플망고는 ‘미니 애플망고’로, 애플망고가 본격 출하되는 5월 이전에 재배되는 소과를 활용했다. 일반 애플망고 빙수에 사용되는 과실이 개당 약 400g 이상인 반면, 쁘띠 애플망고 빙수에는 약 200g 내외의 소과를 사용한다.

제주신라호텔 쁘띠 애플망고 빙수. (제공=호텔신라)

제주신라호텔은 객실 패키지 ‘쁘띠 애플망고 딜라이트’도 선보였다. 패키지는 ▲객실 1박 ▲쁘띠 애플망고 빙수 1개 ▲조식 또는 중식 2인이 포함됐다. 2박 이상 투숙할 경우에는 글램핑 바에서의 시즌 칵테일 2잔이 추가 제공된다.

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김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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제주신라호텔 신라호텔 애플망고빙수 패키지 객실

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