이부진 호텔신라 대표, 200억원 자사주 매입

이부진 호텔신라 대표가 200억원 규모의 자사주를 장내 매수한다. 한인규 사장도 최근 2억원 규모의 주식을 사들였다. 호텔신라는 경영진의 주식 매입이 책임경영과 주주가치 제고 차원이라고 설명했다.

호텔신라는 26일 공시를 통해 이 대표가 다음 달 27일부터 30일간 200억원 규모의 주식을 장내 매수할 예정이라고 밝혔다. 회사 운영총괄을 맡고 있는 한 사장도 지난 23일 2억원 규모의 주식을 장내 매수했다고 공시했다.

이번 주식 매입은 경영진이 회사 성장과 주가 부양 의지를 직접 보여준 조치로 해석된다. 회사는 이를 통해 주주 신뢰를 높이고 기업가치 제고에 나서겠다는 입장이다.

이부진 호텔신라 대표. (제공=호텔신라)

호텔신라는 지난 19일 열린 주주총회에서 향후 사업 전략도 공개했다. 이 대표는 면세 사업을 맡는 TR부문은 사업 체질 개선을 통해 안정적인 수익성을 확보하고, 호텔부문은 브랜드 경쟁력을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다고 밝혔다.

호텔부문은 2014년 신라스테이 개업 이후 현재 21개 프로퍼티를 운영하고 있다. 회사는 호텔 사업 확장과 함께 사업 영역을 넓혀 성장 기반을 강화할 계획이다.

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TR부문은 코로나19 이후 사업구조 개선, 운영 효율화, 리스크 관리를 중심으로 수익 기반 확보 작업을 진행해 왔다. 회사는 관련 효과가 올해부터 가시화할 것으로 보고 있다.

호텔신라 관계자는 경영진의 주식 매입은 주가 부양과 주주가치 제고 의지를 보여주는 것이라며, 책임경영을 강화하고 주주 신뢰와 기업가치를 높이는 데 더 힘쓰겠다고 말했다.