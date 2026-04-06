가성비 통했다…GS25, ‘혜자로운 디저트’ 100만개 판매

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘혜자로운 디저트 시리즈’가 출시 한 달여 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다고 6일 밝혔다.

지난달 6일 출시한 ‘혜자로운 디저트 시리즈’는 빵플레이션으로 높아진 소비자 물가 부담을 고려해 1500원 균일가로 기획됐다. 단팥빵·카스테라 등 클래식 메뉴를 중심으로 선보이며 출시 이후 라인업을 4종까지 확대했다.

특히 ‘혜자로운 소보로땅콩크림빵’과 ‘혜자로운 단팥크림빵’은 GS25 일반빵 카테고리 내 매출 1·2위를 차지하는 성과를 기록했다.

GS25 모델이 1500원과 혜자로운 디저트 상품을 바라보고 있다. (제공=GS리테일)

고객층은 10~50대까지 고르게 분포된 것으로 나타났다. 1020세대 중심의 일반 디저트와 달리 합리적인 가격과 익숙한 맛이 결합되며 전 연령대에서 고른 수요를 확보했다는 설명이다.

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GS25는 ‘혜자로운 디저트 시리즈’의 인기에 힘입어 당초 계획보다 약 한 달 앞당겨 오는 8일 신제품을 출시한다. 신제품 ‘딸기스틱빵’은 폭신한 식감의 빵에 딸기 크림을 더한 것이 특징으로, 크림 속에 딸기 과육을 넣었다.

전용성 GS25 디저트팀 MD는 “고물가 상황에서 압도적인 가성비를 앞세운 점이 소비자 선택으로 이어진 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 가격과 품질 경쟁력을 모두 갖춘 디저트 상품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.