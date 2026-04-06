일본 "나프타 4개월치 확보"

일본 정부가 나프타 공급 차질 우려가 커지는 가운데 최소 4개월치 수요를 충당할 수 있는 물량을 확보했다고 밝혔다. 다만 중동 의존도가 높은 구조 속에서 이미 산업 현장에서는 생산 축소가 나타나며 공급망 불안이 현실화되고 있다는 분석이 나온다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스(구 트위터)를 통해 이같은 소식을 알렸다.

해당 물량에는 해외에서 조달한 약 2개월 분량과 국내 정유사 생산분, 폴리에틸렌 등 나프타 기반 중간 화학제품 재고 약 2개월치가 포함된다.

다카이치 사나에 일본 총리.(사진=다카이치 총리 공식 엑스 캡처)

나프타는 플라스틱 병부터 건축 자재, 전자제품까지 폭넓게 쓰이는 핵심 석유화학 원료다. 일본은 전체 나프타의 약 60%를 해외에서 수입하며, 이 가운데 70% 이상을 중동에 의존하고 있어 지정학적 리스크에 취약한 구조라고 외신은 설명했다.

실제 일본 석유화학 업계에서는 중동 지역 분쟁 여파로 공급 차질 가능성이 제기되며 생산 감축 움직임이 나타나고 있다.

일부 기업들은 이미 나프타 수급 불안을 이유로 생산을 줄이고 있으며, 이러한 흐름은 산업 전반으로 확산될 가능성이 제기된다고 외신은 보도했다.

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외신은 문제는 비축 여력이라고 봤다. 일본은 약 250일치 원유 비축량을 보유하고 있지만, 나프타 비축량은 약 20일 수준에 불과해 공급망 충격에 상대적으로 취약하다는 지적이 나오고 있는 상황이다.

다만 일본 석유화학공업협회는 현재로서는 즉각적인 공급 차질 위험은 없다는 입장을 내놓으면서도, 중동 상황을 예의주시하며 대체 공급처 확보에 나서고 있다고 밝혔다.