LG화학, 여수 NCC 2공장 생산 중단…중동 전쟁 여파

LG화학은 23일 여수 나프타분해설비(NCC) 2공장 생산을 일시적으로 중단한다고 23일 공시했다.

이란 전쟁 등에 따른 NCC 원재료(나프타) 수급 차질을 중단 사유로 밝혔다.

나프타는 각종 석유화학 제품 주요 원료로 쓰여 '산업의 쌀'로도 불리지만, 최근 업계에선 수급난이 임박했다는 우려가 커진 바 있다. 이달 초 미국-이란 전쟁 발발 후 우리나라 원유 수입량 70% 가량이 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄되면서, 원유 수급난이 나프타 등 관련 산업으로 확산될 것이란 관측이다. 이런 우려가 현실화된 것이다.

LG화학 여수공장. 사진=LG화학

LG화학은 2공장 생산 중단 기간에 따라 매출액이 일시 감소할 것으로 예상했다. 지난 2024년 기준 2공장 관련 연간 매출액은 2조 4885억원으로, 전체 매출액의 5%를 차지한다. 실제 매출액 손실 규모는 가동 중단 기간에 비례할 전망이다.

LG화학은 "공급망 안정에 주력하되, 원재료 수급 안정화 시 신속히 재가동해 생산 및 매출 차질을 최소화할 계획"이라고 밝혔다.

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앞서 LG화학을 비롯해 여천NCC와 롯데케미칼, 한화솔루션 등 국내 주요 석유화학 기업들은 기업이 통제할 수 없는 이유 때문에 제품 공급이 어려워졌다는 '불가항력' 선언 가능성을 고객들한테 통지한 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 현재 국내 기업들의 나프타 재고는 약 2주치 수준으로 평가된다.