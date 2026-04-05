"'모두의 창업' 대학가로"...서울대 등 전국 11곳 투어 이벤트

중소벤처기업부(중기부)가 6일부터 서울대 등 전국 11개 주요 대학을 순회하는 '모두의 창업 캠퍼스 투어' 이벤트를 시행한다. 국가창업시대를 열어가는 첫 발걸음인 '모두의 창업 프로젝트'를 전국의 청년과 대학생들에게 알리고 창업에 대한 관심을 높이기 위해서다.

'모두의 창업 프로젝트'는 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있게 국가가 지원하는 창업 인재 육성 플랫폼이다. 지난달 26일(목) 부터 창업에 도전할 혁신 창업가를 모집하고 있다.

이번 전국 대학 캠퍼스 투어 이벤트는 '모두의 창업 프로젝트' 핵심 수요층인 청년들이 그간 쉽게 접근하기 어려웠던 창업에 대한 진입장벽을 낮추고, 보다 쉽고 재미있게 창업을 경험해 볼 수 있는 프로그램으로 마련됐다.

참가자가 간단한 문답을 통해 자신의 창업 성향을 확인할 수 있는 ‘창업 성향 테스트 체험’을 진행하고 테스트 결과에 따라 전략가형, 도전가형, 리더형, 혁신형 등 개인의 창업 스타일을 확인하는 등 이벤트 참여자들의 흥미를 유발하고, 창업과 관련한 다양한 굿즈도 제공할 계획이다.

또 '모두의 창업' 콘셉트로 꾸며진 포토존에서 인증 사진을 촬영 후, 개인 SNS에 이벤트 참여 후기와 함께 업로드하면 다양한 경품을 제공하는 등 청년층의 창업 열기가 온‧오프라인으로 자연스럽게 전파되도록 이벤트를 마련했다.

이번 전국 투어 이벤트는 6일(월) 강원대를 시작으로 17일(금)까지 전국 11개 대학에서 진행한다. 이와 별도로 '모두의 창업'의 상세한 사업 내용 안내를 위해 2일부터 약 한 달간 16개 지역별 오프라인 설명회를 진행하고 있고, 일부 지역은 중기부 공식유튜브 채널(www.youtube.com/@bizinfo1357)을 통해 전국에 생중계를 진행할 예정이다.

지역별 설명회는 제주(4.2), 부산(4.3), 경남(4.7), 전남(4.8), 광주(4.9), 전북(4.13), 울산(4.14), 대구(4.15), 경북(4.17), 충북(4.21), 경기(4.22), 세종‧충남(4.23), 강원(4.24), 서울(4.27), 대전(4.28), 인천(4.30) 등이다.

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현재까지 '모두의 창업' 플랫폼(www.modoo.or.kr)을 통해 혁신적인 아이디어를 가진 예비 창업가들의 도전이 계속되고 있으며, 신청 마감은 다음달 15일(금) 오후 4시까지다.

중기부 조경원 창업정책관은 “이번 캠퍼스 투어 이벤트가 대학생들에게 창업은 어렵거나 특별한 것이 아니라 누구나 도전할 수 있는 선택지라는 것을 알리는 기회가 될 것”이라면서 “누구나 실패를 두려워하지 않고 창업에 도전할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.