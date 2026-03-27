중기부, '모두의 창업 프로젝트' 발대식 개최

중소벤처기업부(중기부)는 지난 25일 드림플러스 강남에서 국가창업시대 첫 번째 프로젝트인 '모두의 창업 프로젝트' 발대식을 개최했다.

이번 행사에는 공적인 프로젝트 추진을 위해 정부와 민간의 창업생태계 혁신 주체들이 모두 모여 앞으로의 포부를 밝히는 자리로 마련했다.

모두의 창업 프로젝트’는 기존 지원사업의 심사·선정 구조를 과감히 탈피해 국가가 인재에 투자하는 새로운 창업 정책 패러타임이자 창업 인재 육성 플랫폼이다. 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있으며, 대학·액셀러레이터(AC) 등 우수한 전담 보육기관과 선배 창업자 멘토단을 통해 혁신 창업기업으로 성장할 수 있는 기회를 제공받는다.

중소벤처기업부 현판

이날 행사에서는 모두의 창업 프로젝트를 이끌어갈 100여곳의 우수한 보육기관과 500여명의 선배창업자 멘토단을 전격 공개했다.

보육기관으로는 프라이머, 소풍커넥트, 퓨처플레이 등 국내를 대표하는 액셀러레이터(AC)는 물론, KAIST, GIST와 같은 과학기술원도 대거 참여했다.

선배 창업자 멘토단으로는 이승건 토스 대표, 김한이 비누랩스 대표, 이세영 뤼튼 대표, 박성현 리벨리온 대표 등 이미 시장에서 검증된 창업기업뿐만 아니라 후배 창업자들에게 생생한 도전 경험을 전수해 줄 초기 창업기업 등 500여 명으로 다채롭게 구성했다. 선배 창업자 멘토단은 창업 인재들의 성장단계별 맞춤형 멘토링을 제공할 예정이다.

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지역별로는 야놀자(부산)와 같은 유니콘 기업부터 고스트패스’(광주), ‘망고슬래브’(대구)와 같은 CES 혁신상 수상기업, ‘딥아이’(울산), ‘스펙스’(제주)와 같은 딥테크 기업까지 우수한 지역 선배 창업가들이 함께했다.

한성숙 중기부 장관은 “‘모두의 창업 프로젝트’는 단발성 지원사업이 아닌 국가가 창업 인재의 잠재력에 투자하는 혁신적인 ‘창업인재 육성 플랫폼’”이라며 “국민 누구나 실패의 두려움 없이 혁신에 도전하는 문화를 조성하고, 이를 바탕으로 진정한 국가창업시대를 열어가겠다”고 밝혔다.