중기부, 인구 감소 지역에 맞춤형 상권 활성화 전략 제시한다

중소벤처기업부(중기부)는 24일 '2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원사업'을 공고한다고 밝혔다.

'지역특화발전특구'는 전국 기초지방자치단체가 지역 특성에 맞는 특화 사업 추진 시 일정 구역을 규제 특례 지역으로 지정해 지역 경제를 활성화하는 제도다. 지난 2004년 동비된 이후 현재 전국 총 171개 특구가 운영 중이다.

그러나 제도 도입 후 오랜 시간이 경과하면서, 일부 특구들은 인구 감소와 산업 침체 등으로 성장이 정체되어 새로운 돌파구가 필요한 상황이다. 이에 중기부는 지방정부 주도의 한계를 극복하고 민간의 창의적 역량을 수혈하여 특구를 지역 주도 성장의 핵심 거점으로 육성하고자 올해 처음으로 '맞춤형 컨설팅 지원 사업'을 신설했다.

중소벤처기업부 현판.

이번 사업은 공모를 통해 10개의 특구 운영 지자체를 선정하며, 특구와 중기부 주요 재정사업을 직접 연계하는 전주기 지원 체계를 구축했다.

먼저 소멸위기 지역을 선정평가에서 적극 우대한다. 행정안전부가 지정한 인구감소지역 및 인구감소관심지역에는 가점을 부여해 위기 지역이 우선적으로 지원받을 수 있도록 할 방침이다.

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또 민·관 합동 지원단이 현장 밀착형 컨설팅을 제공한다. 로컬크리에이터, 상권 기획자, 연고산업 육성 전문가, 지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단 등으로 구성된 전문 지원단이 특구 현장을 직접 찾아 심층 진단하고, 지역 맞춤형 상권 활성화, 특화산업 육성 모델 설계를 돕는다.

컨설팅 결과가 지역경제 활성화 효과 확대로 직결되도록 주요 재정사업과 연계도 추진한다. 도출된 우수 로드맵을 바탕으로 해당 특구를 향후 중기부 주요 재정사업(지역상권 육성 사업, 시군구 연고산업 육성 사업 등) 지원 대상으로 추천해 실효성 있는 성장을 견인한다.