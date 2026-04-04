"시스템 과부하"…앤트로픽, 클로드서 오픈클로 지원 중단

앤트로픽이 인공지능(AI) 서비스 '클로드'에서 오픈클로 등 외부 도구 지원을 중단한다.

4일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면 앤트로픽이 클로드 구독 운영 방식을 이같이 재편했다. 이용자가 클로드에서 타사 AI를 활용하려면 추가 요금을 내거나 별도 API 키를 활용해야 한다.

다수 외신은 이번 조치 배경을 클로드 수요 급증에 따른 연산 자원 부담에서 짚었다. 기존 구독 모델이 제3자 도구 기반 고강도 사용 패턴을 감당하지 못했다는 분석도 이어졌다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO). (사진=위키커먼스)

앞서 앤트로픽은 구독자 대상으로 사용 한도를 조정한 바 있다. 클로드 서비스와 API 이용자에 자원을 우선 배분하는 방향으로 정책을 바꿨다. 회사는 "제3자 도구 사용이 이용약관 위반"이라며 "이는 우리 시스템에 과도한 부하를 유발한다"고 공식 홈페이지에서 밝혔다.

그동안 오픈클로는 클로드와 연동해 개인용 AI 에이전트 구축 플랫폼으로 확산했다. 사용자는 메일 정리와 일정 관리, 문서 작성 등 반복 업무를 자동화하는 데 이를 활용해 왔다.

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일부 이용자는 행정 업무뿐 아니라 가정 내 일정과 생활 관리까지 오픈클로 에이전트로 처리하는 사례도 등장했다.

외신은 앤트로픽 조치는 오픈클로 사용자에 직접적인 영향을 미칠 것으로 봤다. 비즈니스인사이더는 "일부 클로드 이용자는 오픈클로 활용을 전제로 서비스에 가입한 만큼 서비스 이용 방식 전환이 불가피해질 것"이라고 분석했다.