고스트스튜디오, 공동 제작 '사냥개들 시즌2' 공개...글로벌 공략 본격화

고스트스튜디오(950190)는 공동 제작한 ‘사냥개들’ 시즌2가 공개됐다고 3일 밝혔다.

‘사냥개들’ 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우와 우진이, 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다.

‘사냥개들’ 시즌1은 맨주먹, 복싱 액션과 두 청춘의 우정, 브로맨스로 공개 직후 글로벌 톱10 TV부문 1위(비영어)를 기록하며 세계 시청자를 사로잡은 바 있다.

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 포스터'(제공=고스트스튜디오)

여기에 우도환(건우 역)과 이상이(우진 역)가 시즌1에 이어 시즌2 역시 함께하며, 새로운 빌런으로 정지훈(백정 역)이 합류해 이들이 보여줄 시원시원한 액션과 짜릿한 카타르시스에 많은 이들의 기대가 더해졌다.

뿐만 아니라 글로벌 불법 복싱 리그로 더 커진 스케일과 확장된 세계관을 예고한 만큼 한층 업그레이드된 ‘사냥개들’ 시즌2에 대한 관심은 크다고 알려졌다.

앞서 고스트스튜디오는 첫 제작 작품인 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’를 통해 성공적인 시작을 알리며 글로벌 공략에 본격적으로 나섰다. 또 넷플릭스 ‘마이네임’, 디즈니 플러스 ‘사랑이라 말해요’ 등 작품을 제작한 노하우를 바탕으로 장르물에 특화된 제작사로 색을 분명히 드러내고 있다는 평가다.

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더불어 웹툰 및 드라마, 영화, OTT, 게임 등 다수의 자체 판권(IP)를 보유해 제작 사업에 박차를 가하는 것은 물론 매니지먼트에 이어 전방위적으로 사업을 넓혀가고 있다.

한편, 고스트스튜디오 공동 제작한 ‘사냥개들’ 시즌2는 넷플릭스를 통해 확인이 가능하다.