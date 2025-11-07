고스트스튜디오, 첫 제작 작품 '당신이 죽였다' 넷플릭스 공개

고스트스튜디오는 첫 제작 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'가 글로벌에 공개된다고 7일 밝혔다.

'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 전소니(조은수 역), 이유미(조희수 역), 장승조(노진표, 장강 역), 이무생(진소백 역) 등이 출연한다.

앞서 이 작품은 제30회 부산국제영화제(BIFF) '온 스크린' 섹션에 공식 초청돼 1-2화가 먼저 상영된 바 있다.

고스트스튜디오 CI

고스트스튜디오 관계자는 "'당신이 죽였다'의 모든 배우진과 제작진들이 작품이 가진 의미를 전하기 위해 최선을 다했다"며 "각각의 인물들이 지닌 서사와 은수와 희수, 이들의 절박한 연대와 감정선을 함께 따라가며 작품을 봐주시길 바란다"고 전했다.

고스트스튜디오는 넷플릭스 '마이네임', 디즈니 플러스 '사랑이라 말해요' 등을 제작한 노하우를 바탕으로, '당신이 죽였다'를 시작으로 글로벌 시장 공략에 나선다. 회사는 다수의 자체 판권(IP)을 보유해 드라마, 영화, OTT, 게임 등 콘텐츠 제작 사업을 확장하고 있다.