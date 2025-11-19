고스트스튜디오, 자체 제작 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다' 세계 20개국 1위

글로벌 종합 엔터테인먼트 기업 미투온의 자회사 고스트스튜디오의 첫 작품 ‘당신이 죽였다’가 세계를 사로잡았다.

19일 회사 측에 따르면 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’가 넷플릭스 투둠(Tudum)에 따르면 공개 후 3일 만에 비영어 TV 부문 8위에 오른데 이어 공개 2주 차(10일~16일)에 780만 시청 시간을 기록, 1위에 올랐다.

뿐만 아니라 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(Fundex)에서도 11월 2주 차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지하며 공개 2주 만에 정상에 올랐다. 여기에 이유미, 전소니 배우 역시 TV·OTT 통합 드라마 출연자 부문 2위와 3위에 각각 이름을 올리며 높은 화제성을 보여줬다.

넷플릭스 드라마 '당신이 죽였다' 포스터.(제공=고스트스튜디오)

세계 시청자를 사로잡은 ‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, 일본 오쿠다 히데오 작가의 소설 ‘나오미와 가나코’를 원작으로 한다.

무엇보다 전소니, 이유미, 장승조, 이무생 네 배우의 압도적인 연기 시너지는 작품이 전하고자 하는 메시지를 담아내기 충분했다. 또한, 작품을 보는 내내 은수와 희수 두 사람의 절박한 연대를 설득력 있게 그려내 보는 이들의 응원을 불러일으켰다.

고스트스튜디오 관계자는 “당신이 죽였다는 단지 가해자를 응징하고 피해자를 구원하는 이야기만은 아니다”라고 전하며 “가해자와 피해자도 있지만, 이들을 못 본척했던 수많은 방관자에게 침묵만이 답이 아니라는 말을 하고자 한다”라고 전했다.

또 “그저 모른 척한다고 끝이 아닌, 결국 이들의 서사가 나와 내 가족의 이야기가 될 수 있다는 걸 명심하고 잊지 말아야 한다는 메시지를 담았다”라며 작품에 담긴 의미를 덧붙였다.