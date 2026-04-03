삼립, ‘미각제빵소’ 리뉴얼…디저트·식사빵 신제품 11종 출시

삼립이 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘미각제빵소’를 리뉴얼하고 신제품 11종을 출시한다. 디저트부터 케이크, 식사빵까지 제품군을 넓힌 것이 핵심이다.

삼립은 3일 미각제빵소 브랜드를 새롭게 정비하고 관련 신제품을 선보인다고 밝혔다. 2019년 출시한 미각제빵소는 엄선한 원료와 차별화된 제조 공법을 앞세운 프리미엄 베이커리 브랜드다.

이번 리뉴얼은 세분화된 소비자 취향을 반영해 제품 라인업을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 회사는 프리미엄 이미지를 강조하기 위해 패키지도 함께 바꿨다.

(사진=SPC삼립)

신제품은 총 11종이다. 디저트 제품으로는 ‘버터쫀떡빵’, ‘연유커피 카스테라롤’, ‘반숙 카스테라’, ‘우유크림 브리오슈’ 등 4종을 내놨다.

케이크 제품은 5종이다. ‘얼그레이 피치 티라미수’, ‘미니번트 초코케익’, ‘메이플 모찌 팬케익’, ‘밀크스팀케익’, ‘시그니처 티라미수’ 등이다. 납작복숭아, 벨기에산 코코아, 마스카포네 크림치즈 등 원료를 적용했다.

관련기사

식사빵으로는 ‘사워도우 통곡물 깜빠뉴’와 ‘사워도우 통밀 참깨 브레드’ 2종을 추가했다. 발효종과 통곡물을 활용한 제품으로 식사 대용 수요를 겨냥했다.

신제품은 전국 편의점과 체인 마트, 온라인 쇼핑몰에 순차 출시된다. 삼립 관계자는 “프리미엄 베이커리에 대한 고객 수요가 꾸준히 늘어남에 따라 ‘미각제빵소’ 라인업을 확대해 선택의 폭을 넓혔다”며 “앞으로도 미각제빵소만의 차별화된 원료와 기술력으로 프리미엄 베이커리 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.