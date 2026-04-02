창업진흥원, 행안부 데이터평가 2개부문 '매우우수' 등급 석권

창업진흥원은 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가’와 ‘데이터기반행정 실태점검’에서 2개 부문 모두 최고 등급인 ‘매우 우수’ 등급을 받았다고 2일 밝혔다.

이번 평가는 전국 685개 행정·공공기관을 대상으로 실시됐다. 특히 2025년부터는 기존 3단계였던 평가 등급이 5단계(매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡)로 세분화되고, AI 친화·고가치 데이터 발굴 등 평가지표 난이도가 크게 높아진 가운데 거둔 성과다.

창업진흥원은 지난 2019년부터 공공데이터 평가 대응을 시작한 이래 4년 연속 최고 등급을 유지해 왔다. 또한 2022년 도입된 데이터기반행정 평가에서도 2년 연속 최고 등급을 달성하며 ‘데이터 행정 선도 기관’으로 자리매김했다.

창업진흥원은 중소벤처기업부, 국토교통부 등 산하 10개 유관기관과 함께 구축한 'AI·데이터 실무협의체'를 운영한 것이 이번 성과를 거두는 데 크게 기여했다고 평가했다. 협의체를 통해 ‘대국민 공공데이터 인식 제고 교육, 소통간담회, 공유데이터 분석·개선 보고서 수립' 등 공동 프로그램을 추진하고, 내부적으로는 ‘데이터 분석 시각화 경진대회’를 개최하는 등 데이터 중심 조직 문화를 조성하는데 주력했다.

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이에 창업진흥원은 공공데이터 제공 평가에서 ‘매우 우수’, 데이터기반행정 평가에서도 ‘매우 우수’로 2개 부문 모두 ‘최고 등급’을 석권하며 혁신적인 데이터 기반 행정 역량을 입증했다.

유종필 창업진흥원장은 이번 성과 관련 “전 직원이 데이터 중심의 행정 혁신을 위해 끊임없이 노력하고, 부처 간 경계를 넘어 협력한 결과”라며 “앞으로도 AI시대를 선도하는 고품질 창업 데이터를 지속적으로 발굴하여 대국민 서비스의 질을 높이고 AI 정부 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.