마케톤, 실감형 XR 기기로 대한민국 디지털 미래혁신대상 창업진흥원장상 수상

과학기술정보통신부가 지정한 국가 전략 주간 AI 위크 대표 행사인 AI 페스타 2025 현장에서 진행된 제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상에서 마케톤(MAKETON)이 창업진흥원장상을 수상했다.

마케톤은 공중에 떠 있는 영상을 손끝으로 조작할 수 있는 호버링 홀로그램 기술 기반 차세대 XR 기기로 수상의 영예를 안았다.

해당 제품은 이용자가 VR 기기 없이도 눈앞에 펼쳐진 홀로그램을 손으로 만지고 회전, 확대시키킬 수 있는 기술이다. 이를 통해 현실과 가상이 겹쳐지는 새로운 몰입 경험을 체험할 수 있다.

양창준 마케톤 대표(사진 오른쪽)

양창준 마케톤 대표는 "VR 안경을 끼지 않고 몰입형 콘텐츠를 즐길 수 있고, 기존의 AR/VR과 같은 몰입형 디스플레이보다 훨씬 실용적이며 사용하기 편리한 첨단 기술이다"라고 수상작을 소개했다.

이어서 "박물관, 스마트 스쿨 등 교육시장, 비접촉 관광안내 사인보드, 미래형 자동차, 랜드마크 빌딩의 무인안내 시스템 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 매우 실용적인 첨단 기술이라 자부한다"라고 말했다.

30일부터 10월 2일까지 코엑스에서 진행되는 AI 페스타 2025 현장에는 마케톤의 기술을 실제로 만나볼 수 있는 부스가 마련됐다. 부스에서는 ▲홀로 뮤지엄 ▲홀로 키오스크 ▲모바일 홀로그램 등 마케톤의 주요 제품이 소개된다.

홀로 뮤지엄(Holo-Museum)은 전시물을 단순히 보는 데 그치지 않고 공중에서 직접 만지고 움직이는 상호작용형 콘텐츠로 재해석해 눈길을 끌었다.

홀로 키오스크(Holo-KIOSK)는 이러한 체험 기술을 관광 안내와 스마트 정보 서비스로 확장해, 관람객이 손끝으로 지도를 조작하거나 랜드마크 정보를 탐색할 수 있도록 한 제품이다.

또한 모바일 홀로그램(Mobile Hologram)은 AI 음성대화와 얼굴 인식 기술을 더해, 가상인간 아바타가 이용자와 실시간으로 소통하는 개인형 서비스로 구현됐다.

AI 페스타 2025는 과학기술정보통신부가 주최하는 AI 위크의 대표 행사다. 올해 행사는 ‘AI everything, AI everywhere’를 주제로 하며 국내외 178개 기업, 480개 부스 규모로 진행된다.