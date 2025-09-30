슈어소프트테크, 디지털 미래혁신대상 기관장상 수상

소프트웨어 테스팅 자동화 분야의 선도 기업 슈어소프트테크가 30일 AI 페스타 2025 현장에서 진행된 제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상에서 디지털 미래혁신대상 기관장상을 수상했다. 독자 기술을 바탕으로 한 AI 신뢰성 검증 역량이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 입증했다는 평가다.

슈어소프트테크는 국내에서 유일하게 독자적으로 개발한 소프트웨어 테스팅 자동화 기술을 확보하고 있으며, 이를 통해 고신뢰 산업 전반의 안전성 검증 도구와 전문 서비스를 제공하고 있다. 회사는 신산업 분야로 사업 영역을 확장하며, 글로벌 IT 융합 기업으로의 도약을 추진 중이다

이번 수상의 핵심은 슈어소프트테크가 자체 개발한 AI 신뢰성 검증 솔루션 ‘VERIFAI-M’이다. 이 솔루션은 국제표준 ISO/IEC TS 4213 기반으로, 인공지능 모델의 품질을 정밀하게 측정할 수 있는 것이 특징이다. ▲다양한 입력 조건에서 응답 정확성·처리 일관성 수치화 ▲데이터 증강, 적대적 예제 생성, 뉴런 커버리지 분석 등 최신 기법 적용 ▲잠재 취약점 사전 탐지 및 Explainable AI 기반 해석 지원 등을 통해 이를 가능하게 했다. 아울러 복합 도메인 모델에도 적용 가능하며, 투명성과 재현성을 동시에 확보해 산업 현장에서의 활용도를 높였다

슈어소프트테크는 이번 수상을 계기로 AI 신뢰성·안전성 검증 분야에서 글로벌 입지를 강화한다는 계획이다.

회사 관계자는 “이번 AI 페스타 2025 수상은 슈어소프트테크의 독창적인 기술력이 산업 전반에서 신뢰할 수 있는 AI 환경 구축에 기여하고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 AI 검증 분야의 확실한 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.