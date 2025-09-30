리얼타임메디체크, 2025 AI페스타어워즈서 KISTI 원장상 수상

리얼타임메디체크가 ‘2025 인공지능 페스타 어워즈(AI Festa awards 2025)’에서 한국과학기술정보연구원(KISTI) 원장상을 수상했다.

예방접종 과정에 대한 디지털헬스케어 스타트업인 리얼타임메디체크는 실시간 이상반응 모니터링과 약물감시과 데이터 통합 기술을 통해 병원·제약사·보건당국을 안전하게 연결하며, 신뢰할 수 있는 백신 생태계를 구현하고 있다.

주력은 인공지능(AI) 기반 백신 안전관리 서비스 ‘VaxRight’이다. ‘VaxRight’는 리얼타임메디체크의 독자 기술 구조인 ‘DX–AT–AX’를 바탕으로 개발된 차세대 백신 안전관리 플랫폼이다.

회사의 주요 플랫폼들은 ‘백신 데이터 통합관리(Vd-IMS)’와 ‘약물 이상반응 통합관리(Pv-IMS)’ 등으로 구성된다. 디지털 단말기·앱·QR 등을 통해 수집된 백신접종 데이터를 AI 분석 알고리즘이 통합 관리하고, 개인별 이상반응 위험도를 접종 전·후로 예측해 안전관리를 지원하는 프로세스다.

AI페스타어워즈 선정위원회는 리얼타임메디체크가 보유한 자체 기술력과 함께 글로벌 규제 기준을 충족하며, 현장 실무와 정책까지 동시에 지원하는 혁신적인 백신 안전관리 솔루션에 주목했다.

리얼타임메디체크는 지난 7월 8일 1차 서류 적합성 검토를 거쳐 같은 달 22일 전문가 선정위원회의 오프라인 발표심사를 통해 KISTI 원장상 수상 기업으로 최종 선정됐다. 기술성‧혁신성‧발전성‧사회기여도 등을 종합해 심사가 진행됐다.

AI페스타어워즈 선정위원회는 “리얼타임메디체크는 AI 기반 백신 안전관리 서비스 ‘VaxRight’를 통해 예방접종 전 과정의 디지털 혁신을 선도하고 있다”라며 “병원·제약사·보건당국을 안전하게 연결하며, 신뢰할 수 있는 백신 생태계를 구현할 수 있는 기술력을 보유해 최종 수상기업으로 선정했다”라고 밝혔다.

시상식은 오는 30일 서울 코엑스 A홀 메인무대에서 진행된다.