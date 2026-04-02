메타넷엑스, 2025년 역대 최대 실적 달성…매출 5541억·영업이 170억 기록

메타넷엑스가 인공지능(AI) 인프라 사업 확대를 기반으로 2025년 사상 최대 실적을 기록했다.

메타넷엑스는 2025년 연결 기준 매출 5541억원, 영업이익 170억원을 기록했다고 2일 밝혔다. 전년 대비 매출은 11.9%, 영업이익은 35.9% 증가했다. 상각 전 영업이익(EBITDA)은 231억원으로, 전년보다 36.6% 늘었다.

이번 성과는 AI 네이티브 인프라 사업 성장에 따른 수익성 개선 영향으로 분석된다. 회사는 운영, 최적화, 자동화를 아우르는 인프라 사업 구조를 통해 실질적인 이익 확대를 이끌었다고 설명했다.

메타넷엑스 (사진=메타넷엑스)

사업 부문별로 보면 인프라, 하이브리드 클라우드 부문이 4462억원으로 전년 대비 8.2% 성장했다. 퍼블릭 클라우드 부문도 670억원을 기록하며 16.5% 증가했다. 보안 사업 역시 안정적인 성장세를 이어가며 전 사업 부문이 고르게 실적을 견인했다.

메타넷엑스는 멀티, 하이브리드 클라우드와 오픈소스, 데이터 플랫폼, SaaS, AI 운영, 보안 관제, 비용 최적화까지 연계한 통합 역량을 기반으로 기업의 AI 환경 구축부터 운영, 자동화까지 지원하고 있다.

금융, 제조 등 주요 산업에서 핵심 시스템 구축과 장기 운영 경험을 바탕으로 기존 단발성 구축 중심에서 반복 매출과 장기 계약 중심 구조로 전환하며 수익성을 강화하고 있다.

회사 측은 생성형 AI 도입이 본격화되면서 AI 워크로드를 안정적으로 처리하고 비용 효율성과 보안을 동시에 확보할 수 있는 차세대 인프라 수요가 확대될 것으로 내다봤다.

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또한 전략적 인수와 그룹 내 기술 내재화를 통해 AX 역량 강화에도 속도를 내고 있다. 스켈터랩스를 통해 LLM 기반 엔터프라이즈 AI 기술을 확보했고, 락플레이스를 통해 오픈소스 기반 클라우드와 데이터 역량을 확대했다.

안현덕 메타넷엑스 사장은 "AI 네이티브 인프라 경쟁력 강화를 위한 투자와 실행이 의미 있는 성과로 이어졌다"며 "멀티, 하이브리드 클라우드와 AI, 데이터, 보안을 유기적으로 연결해 고객의 AX 전환을 지속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.