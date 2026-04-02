알프레드, '에이전틱 AI 얼라이언스' 산업 분과 주관기관 합류

알프레드(대표 옥형석)가 과학기술정보통신부가 주도하는 ‘에이전틱 AI 얼라이언스’에 산업 분과 주관기관으로 합류했다고 2일 밝혔다.

에이전틱 AI 얼라이언스는 AI 기술 개발부터 산업 현장 적용, 생태계 구축, 그리고 안전과 신뢰 확보에 이르는 전 과정을 아우르는 민관 협력체다. 국가 차원에서 AI 에이전트 생태계를 체계적으로 발전시키는 것이 목표다.

알프레드가 참여하는 산업 분과는 산업별 AI 실증과 확산을 담당하며, 수요·공급 기업 간 연계를 통해 실제 적용 사례를 발굴하고 관련 법·제도 개선 과제를 도출하는 역할을 맡는다. 알프레드는 해당 분과에서 10개 기업으로 구성된 컨소시엄을 주관하며, 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 에이전트 기술 개발을 총괄한다. 특히 여러 AI 에이전트가 협력해 업무를 처리하는 멀티 에이전트 조율 기술을 총괄하고, 기업 운영의 핵심인 재무·회계·인사 분야의 실행형 AI 에이전트 표준 수립을 주도한다.

알프레드, 과기정통부 주도 ‘에이전틱 AI 얼라이언스’ 산업 분과 주관기관으로 합류

알프레드는 2019년부터 공공 데이터와 민간 재무 데이터를 결합해 매출·비용 분석, 인건비 효율화, 세무 리스크 진단 등 서비스를 제공하며 데이터 기반 도메인 전문성을 축적해왔다. 현재 130만 사업자 고객을 확보하며 금융·세무 영역에서 검증된 AI 적용 경험을 보유하고 있다. 또 지난 3월 정기 주주총회를 통해 혜움에서 알프레드로 사명을 변경하며 금융 에이전틱 AI 공급 기업으로의 전환을 공식화했다.

이를 기반으로 알프레드는 이번 얼라이언스에서 ▲ERP·그룹웨어 등 기존 시스템과 AI를 결합한 ‘한국형 AX(AI Transformation) 표준 플랫폼’ 구축 ▲복잡한 업무를 스스로 설계하고 실행하는 ‘실행형 모델(Large Action Model)’ 구현 ▲수개월 단위 프로젝트까지 이해하고 관리할 수 있는 ‘에이전틱 AI’ 기술 고도화 등 핵심 과제를 추진한다. 이를 통해 기업 업무 전반을 아우르는 자동화 체계를 구축해 나간다는 목표다.

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이번 얼라이언스 합류를 계기로 알프레드는 업스테이지, 다우오피스 등 주요 파트너사들과 협력해 ‘에이전틱 AI 플러그인 생태계’를 구축할 계획이다. 보급형 에이전트 표준 가이드를 수립해 중소기업과 소상공인의 AI 도입 문턱을 낮추고, 글로벌 시장에서도 활용 가능한 ‘K-에이전트’ 모델로 확산시켜 나갈 예정이다.

옥형석 알프레드 대표는 “AI가 기업 업무에서 실질적인 생산성을 만들어 내기 위해서는 재무·세무처럼 높은 정확성과 전문성이 요구되는 영역에서부터 검증된 기술이 선행돼야 한다”며 “알프레드는 130만 고객을 기반으로 축적한 실행 데이터와 중소벤처기업부 주관 ‘OpenData x AI 챌린지’ 소상공인 분과 1위 수상으로 입증된 기술력을 바탕으로, 이번 얼라이언스를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 통용되는 실행형 AI 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.