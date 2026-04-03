제주 중소기업 AI 전환 거점 생긴다…이스트소프트, 제주한라대와 맞손

이스트소프트가 제주 지역 중소기업의 인공지능(AI) 전환 교육을 무상으로 책임지는 국가 훈련 거점으로 나선다.

이스트소프트는 제주한라대학교와 함께 고용노동부 주관 'AI 특화 공동훈련센터' 공모 사업에 제주 지역 거점 기관으로 최종 선정됐다고 2일 밝혔다. 이 사업은 지역 내 선도기업과 거점 대학 등이 보유한 우수 인프라를 활용해 중소기업 재직자에게 무상으로 AI 특화 훈련을 제공하는 사업이다.

양사는 올해부터 2028년까지 3년간 총 15억원 내외의 국비를 지원받아 AI 훈련 시설과 장비를 구축하고 본격적인 운영에 나선다. 연간 300명 이상의 AI 실무 인력 양성이 목표다. 5월부터 참여 희망 제주 지역 중소기업을 대상으로 AI 전환 수준 정밀 진단을 실시하고 기업별 최적의 AI 도입 방안을 도출한 뒤 맞춤형 공동 훈련을 본격 시작할 예정이다.

(사진=이스트소프트)

교육 내용은 제주의 전략 산업에 특화됐다. 관광, 스마트 농업, 해양·환경 모니터링, 우주·공간 데이터 산업에 특화된 AI 기술을 실습 중심으로 교육한다. 특히 집체강의와 숙식 제공형 캠프, 기업 실제 현안을 AI 기술로 직접 해결하는 '과제 수행형(PBL·Project-Based Learning)' 모델을 도입한다.

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역할 분담도 명확히 나뉜다. 이스트소프트는 자사 AI 기술력과 현직 전문가를 투입해 교육 과정을 설계하고 멘토링을 제공하며 첨단과학기술단지 내 '이스트소프트 제주캠퍼스'를 핵심 교육 공간으로 활용한다. 제주한라대는 교육부의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 센터 운영 및 훈련생 관리를 총괄하며 지역 정주형 인재 양성의 선순환 구조를 만든다.

정상원 이스트소프트 대표는 "우리 AI 기술력과 제주한라대의 우수한 교육 인프라를 결합해 중소기업의 성공적인 AI 전환을 지원하겠다"며 "제주가 세계적인 AI 혁신의 중심지가 될 수 있게 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.