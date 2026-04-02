롯데, 인재개발원 신임 원장에 김민수 전무 선임

직무기반 HR 중심의 인재 육성 시스템 고도화 역할 수행

유통입력 :2026/04/02 11:42

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데는 김민수 전무를 신임 롯데인재개발원장으로 선임했다고 2일 밝혔다.

김 신임 롯데인재개발원장은 25년 이상 HR 전문 컨설턴트로 활동하며 핵심 인재 육성 및 HR 모든 영역의 전문성을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다.

김 신임 원장은 EY컨설팅, 액센츄어, 네모 파트너스 등 컨설팅 전문 기업에서 HR 전문 컨설턴트로 근무했으며, 2016년부터는 EY컨설팅에서 인사전략 및 디지털 전환 파트너를 맡아 국내 주요 기업과 다양한 프로젝트를 수행했다.

김민수 롯데인재개발원장. (제공=롯데)

김 신임 원장은 롯데 그룹이 도입 중인 직무기반 HR 중심의 인재 육성 시스템을 고도화하고, 임직원 AI 활용 역량 강화를 통한 업무 방식의 혁신을 이끌어갈 예정이다.

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김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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