신동빈 롯데 회장, 오는 15일 VCM 소집…경영 전략 논의

신동빈 롯데 회장이 오는 15일 2026년 상반기 VCM(옛 사장단회의)을 열고 올해 경영 전략을 논의한다.

5일 업계에 따르면 롯데는 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 신 회장 주재로 2026년 VCM을 개최한다. VCM은 롯데 전 계열사가 모여 그룹의 중장기 목표와 전략을 공유하는 회의로 상·하반기에 각각 한 번씩 열린다.

이번 회의에는 롯데지주 대표이사와 실장, 사업군 총괄대표, 계열사 대표 등이 참석할 예정이다. 신동빈 회장의 장남이자 롯데바이오로직스 각자 대표를 맡고 있는 신유열 부사장도 참석할 것으로 보인다. 신 부사장은 지난 2023년부터 VCM에 참석했다.

신동빈 롯데 회장 (사진=롯데지주)

올해 회의에서는 대내외 불확실성이 커진 경영 환경 속에서 경쟁력 강화와 사업 혁신 논의에 초점을 맞출 것으로 전망된다. 통상 상반기 VCM은 지난해 경영 성과를 돌아보고 올해 경영 목표를 공유하는 자리이지만, 지난해 고강도 쇄신 인사를 단행한 만큼 중장기 전략 수립에 집중할 것이라는 관측이다.

롯데는 지난해 말 전체 최고경영자(CEO)의 3분에 1에 달하는 20명의 CEO를 교체하는 등 고강도 인적 쇄신을 단행했다. 또 각 계열사 중심의 책임경영을 강화하기 위해 사업 총괄 체제를 폐지했다.

신 회장은 지난 2일 신년사에서 “고물가, 고금리, 고환율의 3고 현상, 지정학적 리스크, 인구 구조 변화 등 우리가 마주한 올해 경영 환경은 그룹 핵심사업의 근본적인 체질 개선을 요구하고 있다”고 강조한 바 있다.