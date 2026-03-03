롯데, 4일부터 수시 채용 진행…세 자릿수 모집

롯데가 오는 4일부터 ‘예측 가능한 수시 채용’을 시작한다고 3일 밝혔다. 이번 채용에는 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데면세점, 롯데첨단소재, 롯데칠성음료 등 15개 계열사가 참여한다.

모집 직무는 MD(상품기획), 영업, 마케팅, 경영지원 등 30여 개 분야로 총 채용 인원은 세 자릿수다. 전형 일정과 지원 자격 등 세부 사항은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

롯데백화점과 롯데마트·슈퍼는 실무 역량 중심 전형인 ‘아이엠 전형’을 통해 MD와 마케팅 직무의 신입사원을 선발한다.

2026 롯데 예측 가능한 수시 채용 3월 포스터. (제공=롯데)

아이엠 전형은 지원자의 실무 수행 역량과 직무에 대한 비전을 평가 기준으로 삼으며 학점, 어학 점수 등 ‘스펙’은 평가 기준에서 제외했다. 일반 전형과 달리 직무 관련 역량 및 성과를 보여줄 수 있는 포트폴리오 심사를 거쳐 현장 오디션을 통해 실질적인 직무 수행 능력을 평가한다.

롯데는 2024년부터 예측 가능한 수시 채용을 운영하고 있다. 예측 가능한 수시 채용은 계열사별 채용 일정을 3·6·9·12월에 맞춰 신입사원을 동시에 선발하는 제도다.

롯데는 채용 전형과 함께 취업 지원 프로그램도 운영한다. 수시 채용 일정에 맞춰 오는 9일까지 7개 대학에서 채용박람회를 개최한다.

행사에는 계열사 인사담당자와 현직자가 참석해 직무 소개와 전형 안내 등 채용 상담을 진행할 예정이다. 6월과 12월에는 ‘롯데 잡카페’를 열어 직무 상담, 외부 전문가 강연, 자기소개서 컨설팅 등을 제공하며 분기별 채용 일정과 연계한 맞춤형 상담 프로그램도 운영한다.

롯데 관계자는 “예측 가능한 수시 채용은 취업 준비자들이 체계적으로 취업 전략을 수립할 수 있도록 돕기 위한 제도”라며 “채용과 연계한 현장 상담 프로그램을 통해 지원자와의 접점을 넓히고 직무 중심 선발을 지속해 나가겠다”고 말했다.