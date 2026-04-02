내수부진 BYD, 3월 판매 전년비 또 감소…해외서 돌파구 찾기

중국 최대 전기차 업체 BYD의 판매량이 전월 대비 반등했지만, 월간 판매는 7개월 연속 전년 동월 대비 감소세를 이어갔다.

1일 CNEV포스트에 따르면 BYD는 3월 신에너지차 판매량이 30만 2222대로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2월 판매량 19만 190대 대비 57.85% 증가한 수치다. 반면 지난해 같은 기간 인도량 37만 7420대와 비교하면 20.45% 감소했다. 중국 신에너지차 시장이 여전히 조정 국면에 머물러 있음을 보여주는 대목이다.

BYD 3월 승용차 판매량은 29만 5693대로 전월 대비 57.47% 증가했지만, 전년 동월 대비로는 20.39% 줄었다. 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV) 판매는 각각 14만 7601대, 14만 8092대로 비슷한 수준을 나타냈다.

(사진=BYD)

해외 시장은 여전히 BYD 판매 성장의 버팀목 역할을 했다. 회사는 3월 12만 83대를 수출해 전년 동월 대비 65.12%, 전월 대비 19.37% 증가했다.

브랜드별로는 다이너스티와 오션 라인업이 총 26만 2327대로 대부분의 판매를 차지했다. 프리미엄 브랜드 덴자와 양왕의 판매량은 각각 7133대, 307대로 집계됐다.

다만 전월 대비 회복세에도 지난해와 비교하면 부담은 여전하다. 지난해 같은 기간 BYD 판매량은 37만 7420대에 달했다. 이는 시장 경쟁 심화에 따른 부담이 커졌음을 보여준다.

CNEV포스트는 "중국 신에너지차 시장은 여전히 가격 전쟁이 이어지고 있으며, 완성차 업체들은 시장 점유율 확보를 위해 판촉과 가격 인하에 나서면서 수익성이 압박받고 있다"고 전했다.

BYD는 지난주 지난해 연간 순이익이 전년 대비 19% 감소했다고 밝혔다.장기화된 중국 내 가격 전쟁이 수익성에 부담을 준 영향이 일부 반영된 것으로 풀이된다. 이에 따라 BYD는 내수 부진의 돌파구를 해외 시장에서 찾고 있다.

BYD는 유럽, 동남아시아, 중남미 등 해외 시장에 대한 투자를 확대하고 있다. 여기에 중동 지역 긴장 고조로 가스와 석유 가격이 오르면서 전기차 수요 확대 가능성에도 주목하는 것으로 보인다.

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이를 바탕으로 BYD 경영진은 최근 비공개 기업설명회에서 올해 수출 목표를 기존 130만대에서 150만대로 상향 조정했다. 이는 회사가 지난 1월 제시했던 해외 판매 목표치보다 15%가량 높은 수준이다.

시장에서는 향후 해외 사업이 BYD 성장의 핵심 축을 맡게 될 것으로 보고 있다. 실제로 올해 1분기 신에너지차 판매량은 70만 463대로 집계됐으며, 이 중 해외 판매는 32만 1165대를 기록했다.