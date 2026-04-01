한화큐셀, 美 신규 주택 태양광 시장 공략

한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)이 미국에서 신축 주택에 재생에너지 통합 솔루션을 제공하는 신사업 브랜드 ‘큐셀 뉴 홈즈’를 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

뉴 홈즈는 한화큐셀이 미국 주택용 태양광 모듈 공급, 금융 등 기존 사업과 연계해 주택 건설사라는 새 고객층에게 통합 에너지 솔루션을 제공하는 사업이다. 건설사가 주택을 새로 건설하는 단계부터 태양광 및 에너지저장장치(ESS)을 내재화해 설치할 수 있도록 설계∙인허가∙기자재 조달∙설치 지원∙유지보수 서비스를 통합 제공한다.

기존 주택용 태양광 사업은 이미 지어진 주택에 추가로 재생에너지 솔루션을 설치하는 방식이었다면, 뉴 홈즈는 건설 초기 단계부터 에너지 솔루션이 통합된 주택으로 설계하여 비용 효율성과 시공 편의성을 높인다.

뉴 홈즈는 청정에너지 확대 정책을 적극적으로 펴고 있는 캘리포니아 주를 중심으로 출범해 이후 미국 전역으로 사업을 확대할 계획이다.

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한화큐셀은 신규 출범하는 뉴 홈즈, 그리고 한화큐셀의 주택용 태양광 금융사업 엔핀 등을 연계해 재생에너지 사업 시너지를 극대화할 방침이다. 뉴 홈즈는 한화큐셀의 미국 내 태양광 제조시설로부터 자국산 제품을 안정적으로 공급받을 수 있어 건설사의 공급망 리스크도 덜어준다.

한화큐셀 관계자는 “뉴 홈즈는 미국 신규 주택 시장의 구조적 변화와 재생에너지 확대 정책에 부응하기 위한 사업 전략”이라며 “캘리포니아 주를 시작으로 미국 전역의 신규 주택 시장에서 태양광과 ESS 솔루션이 기본 인프라로 자리 잡을 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.