에이치에너지, 분산에너지 안전관리자 컨퍼런스 내달 개최

재생에너지 플랫폼 기업 에이치에너지(대표 함일한)는 내달 23일 대구 엑스코에서 분산에너지 행사 ‘더링크'를 개최한다고 24일 밝혔다.

더링크는 태양광·ESS 등 분산에너지 설비의 안전관리를 담당하는 현장 전문가들이 한자리에 모여 기술 혁신과 실무 노하우를 공유하는 안전관리자 특화 콘퍼런스다.

에이치에너지는 이번 행사를 통해 AI 기반 태양광 발전소 운영·관리 플랫폼 ‘솔라온케어’를 중심으로, 전국에 분산된 태양광 발전소 안전관리자들과 전략적 파트너십을 강화한다.

에이치에너지, 태양광 안전관리자 콘퍼런스 ‘더링크’ 4월 대구서 개최

나아가 안전관리자의 경쟁력 강화도 지원한다.

관련기사

행사는 ▲솔라온케어의 최신 기술 혁신 성과 발표 ▲현장 우수사례 공유 ▲안전관리자 네트워킹 세션 등으로 구성된다.

함일한 에이치에너지 대표는 “더링크는 기술과 현장을 잇고, 사람과 사람을 잇는 자리”라며 “솔라온케어 안전관리자들이 단순한 사용자가 아닌 솔라온케어의 앰배서더로서 분산에너지 혁신의 최전선에 함께 할 수 있도록 지속적으로 투자하겠다”고 했다.