중기부, 2026년 추경 1조9000억 편성...'모두 창업' 1550억

중기부가 2026년 추경예산안 1조9000억원을 편성했다.

31일 정부는 국무회의를 거쳐 확정한 '2026년 추경예산안'을 국회에 제출할 예정이라고 발표했다. 이에, 중소벤처기업부(중기부)는 ①수출 중소기업의 중동 전쟁 피해 최소화 ②소상공인 경영 안정 ③청년 일자리 지원을 위한 창업 촉진 ④지역 중소 제조기업 AI 전환 등 4대 분야를 중심으로 26년 추경예산안 1조 9374억원을 마련했다고 밝혔다. 분야별 주요 사업은 다음과 같다.

■ 수출 중소기업 중동 전쟁 피해 최소화와 시장 다변화

중동 전쟁으로 인한 운송 차질과 물류비 상승 등 수출 현장의 단기 위기에 신속히 대응하기 위해 수출바우처 지원에 1000억원을 추가 투입하고, 고환율 및 원자재 가격 급등 등으로 일시적 경영 애로를 겪는 기업을 위해 긴급경영안정자금을 2500억원 추가 공급할 계획이다.

또 중동 전쟁 피해 기업의 수출규제 부담 완화와 온라인 수출 지원을 위해 122억원을 추가 지원하고 대체 시장 확보 등 수출국 다변화 지원을 위한 신시장진출지원자금의 공급 규모를 1000억원 확대한다.

■ 민생 회복 위해 소상공인 등의 경영 안정 지원

자금 여력이 부족한 소상공인 등의 유동성 확보를 위해 특별경영안정자금을 3200억원 확대하고, 기술보증기금과 신용보증기금에 각각 1000억원씩 출연, 보증 공급을 확대한다. 경영 한계에 직면한 소상공인을 선제적으로 포착, 원활한 폐업과 재도전을 돕기 위해 ‘희망리턴패키지’ 예산을 246억원 추가 편성한다.

또한 지역 소상공인 제품의 부가가치를 높이는 사업을 신설하는 한편 전통시장별 맞춤형 공동마케팅 지원을 신규로 추진하는 등 지역 소상공인과 상권의 자생력을 높인다.

■ 청년이 창업을 통해 일자리를 확보할 수 있게 스타트업 열풍 조성

혁신 창업가를 발굴해 단계별 경연을 통해 창업 멘토링을 제공하고 아이디어에서 사업화까지 원스톱으로 지원할 수 있도록 ‘창업 인재 육성 플랫폼’인 ‘모두의 창업 프로젝트’에 1550억원을 투입한다.

유망 스타트업을 대상으로 판로, 사업화 및 자금 지원도 확대해 성장을 촉진하는 한편 실패가 자산이 될 수 있도록 재도전기업에 대한 지원도 강화한다.

테크 창업과 로컬 창업을 활성화하기위해 창업 도시와 연계된 딥테크 창업중심대학 확대에 240억원을 추가로 투입하고, 지역 자원을 활용하는 로컬 창업가에 대한 사업화 자금, 후속 사업 연계 등 관련 지원사업에 603억원 추가 편성했다.

또한 초기 창업기업, 재도전기업, 지역 소재기업에 중점 투자하는 벤처펀드 조성을 위해 모태펀드를 1700억원 규모로 출자하고 대기업과 스타트업 간 개방형 혁신과 글로벌 기업과의 협업 예산도 확대한다.

■ 지역 중소기업 인공지능 전환 제조 경쟁력 강화 지원

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대·중소기업 간의 상생협력에 기반한 제조AX 선도모델 구축에 750억원을 추가로 투입하고, 현장에서 즉시 활용 가능한 제조 AI 전문 인력 양성을 위한 신규사업을 추진할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “금번 추경 예산안을 통해 중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 수출기업과 소상공인의 경영 안정과 청년 일자리를 창출하는 스타트업과 지역 제조기업의 활력 회복을 위해 적극적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.