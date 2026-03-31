법사위원장에 서영교...행안 권칠승·복지 소병

4선 더불어민주당 서영교 의원이 국회 법제사법위원장을 맡게 된다.

국회는 31일 지방선거 출마로 공석이 된 국회 법사위원장을 새로 선출했다. 앞서 민주당 소속 추미애 법제사법위원장이 지방선거 경선에 나서면서 사의를 밝힌 데 따른 것이다.

또 신정훈 의원의 사의로 공석이 된 행정안전위원장에 3선 민주당 권칠승 의원, 박주민 의원의 사의로 공석이 된 보건복지위원장에 3선 민주당 소병훈 의원이 선출됐다.

법사위원장으로 선출된 서영교 의원, 사진_뉴스1

서영교 법사위원장은 “민생 경제 입법을 신속히 처리해 국민을 위한 국회로 거듭나는 데 최선을 다하겠다”며 “검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁까지 제대로 이뤄질 수 있도록 법사위원장으로 그 문을 지키고 국민에게 멋진 모습을 보여드리겠다”고 했다.

권칠승 행안위원장은 “행안위는 검찰개혁 마지막 과제를 마무리하고 국민 삶에 정착시키는 중요 책무를 안고 있다”며 “6.3 지방선거의 공정한 관리 역시 매우 중요하다. 책임 있게 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

관련기사

소병훈 복지위원장은 “보건과 복지는 국민 생명과 삶을 지키는 가장 기본적인 국가 책무이며 어떤 정책보다 현장에서 체감돼야 할 분야”라며 “비록 길지 않은 임기지만 그 무게와 책임은 절대 가볍지 않다. 흔들림 없이 위원장 역할을 충실히 하겠다”고 말했다.

이날 선출된 신임 상임위원장 임기는 22대 국회 전반기가 끝나는 5월 말까지다.