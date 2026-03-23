추미애 의원, 국회 법사위원장 사의

더불어민주당 추미애 의원이 국회 법제사법위원장 직을 내려놓기로 했다. 경기도지사에 도전장을 낸 추 의원이 선거에 집중하기 위해서다.
추 의원은 23일 국회에서 기자회견을 열어 “마지막 소임이었던 검찰개혁 법안이 이번 본회의에서 통과되었기에 이제 국민이 주신 법사위원장 직을 국민께 다시 돌려드린다”며 이같이 밝혔다.
이어, “작년 8월, 어려운 시기 당의 요청을 받고 고심 끝에 법제사법위원장 직을 수락했고 저는 국민들께 분명히 약속드렸다”며 “지난 7개월간 법사위원장으로서 총 682건의 개혁법안과 민생법안을 처리했다”고 설명했다.
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그러면서 “여러 어려움이 있었지만 언제나 제 중심에는 국민이 있었고, 어떠한 가시밭길도 외면하지 않았다”며 “2021년 검찰개혁을 완수하지 못한 채 법무부 장관 자리를 떠나야 했던 무거운 발걸음이 아니라 이처럼 뜻깊은 결과를 여러분께 보고드릴 수 있게 되어 영광”이라고 했다.
추 의원이 법사위원장직을 내려놓으면서 민주당은 추후 열릴 국회 본회의에서 신임 법사위원장을 새로 선출할 전망이다.