추미애 의원, 국회 법사위원장 사의

더불어민주당 추미애 의원이 국회 법제사법위원장 직을 내려놓기로 했다. 경기도지사에 도전장을 낸 추 의원이 선거에 집중하기 위해서다.

추 의원은 23일 국회에서 기자회견을 열어 “마지막 소임이었던 검찰개혁 법안이 이번 본회의에서 통과되었기에 이제 국민이 주신 법사위원장 직을 국민께 다시 돌려드린다”며 이같이 밝혔다.

법사위원장직 내려놓은 추미애 민주당 경기지사 예비후보, 사진_뉴스1

이어, “작년 8월, 어려운 시기 당의 요청을 받고 고심 끝에 법제사법위원장 직을 수락했고 저는 국민들께 분명히 약속드렸다”며 “지난 7개월간 법사위원장으로서 총 682건의 개혁법안과 민생법안을 처리했다”고 설명했다.

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그러면서 “여러 어려움이 있었지만 언제나 제 중심에는 국민이 있었고, 어떠한 가시밭길도 외면하지 않았다”며 “2021년 검찰개혁을 완수하지 못한 채 법무부 장관 자리를 떠나야 했던 무거운 발걸음이 아니라 이처럼 뜻깊은 결과를 여러분께 보고드릴 수 있게 되어 영광”이라고 했다.

추 의원이 법사위원장직을 내려놓으면서 민주당은 추후 열릴 국회 본회의에서 신임 법사위원장을 새로 선출할 전망이다.