하우스오브신세계 청담에 룰루레몬·트웰브 카페 입점

신세계백화점은 하우스오브신세계 청담에 스포츠 브랜드 ‘룰루레몬’과 브런치 카페 ‘트웰브’가 입점한다고 1일 밝혔다.
하우스오브신세계 청담은 지난해 12월 선보인 공간으로 강남점 하우스오브신세계의 성공 모델을 강남 상권에 맞게 재해석해 외부 독립 공간으로 확장한 첫 사례다.
룰루레몬은 1층 팝업스토어 전문 매장에 위치한다. 해당 공간은 하우스오브신세계 청담에서 고객 반응을 검증하는 공간이다.
7월 20일까지 운영되는 룰루레몬 매장에서는 요가·바레를 비롯한 트레이닝, 스트레칭, 러닝 등의 클래스가 정기적으로 열린다. 클래스는 주 7~8회 열리며 매주 토요일 오전에는 매장 앞에 모여 러닝클럽 모임도 개최한다. 룰루레몬은 팝업스토어 운영을 기념해 럭키드로우 이벤트를 진행한다.
관련기사
- '사람 중심' HR테크 컨퍼런스 5월 열린다2026.03.25
- 박주형 대표 "'K-백화점=신세계' 위해 노력"2026.03.24
- 정유경 신세계 회장, 작년 연봉 43억원…전년比 20% 늘어2026.03.16
- 신라면·불닭·콜라 없는 '하우스 오브 신세계 청담' 식품관 가보니2025.12.10
웰니스 라이프스타일 카페 ‘트웰브’도 1층에 문을 열었다. 샐러드와 샌드위치, 파스타, 베이커리 등으로 메뉴를 구성했다.
신세계백화점 관계자는 “하우스오브신세계 청담이 또 한 번의 진화를 이뤄냈다”며 “앞으로도 건강 먹거리를 비롯해 편안하고 풍요로운 경험을 제공할 수 있는 웰니스 1번지로 거듭날 것”이라고 말했다.