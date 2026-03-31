중기부, 소상공인 위한 '위기 알림톡' 발송…원스톱 지원

중소벤처기업부(중기부)는 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 돕기 위해 소상공인 '위기 알림톡'을 발송하고 원스톱 복합지원을 시행한다고 31일 밝혔다.

최근 소상공인들은 코로나19 이후 폐업과 연체율이 증가하는 등 경영에 어려움이 가중되고 있다. 이런 가운데 생업에 매진하느라 정작 본인의 위기 상황을 정확히 인지하기 쉽고, 기관별로 산재해 있는 지원 정책에 대한 접근을 어려워하는 경우도 적지 않다.

이에 중기부는 위기 소상공인에게 소상공인시장진흥공단(소진공), 지역신용보증재단(지역신보), 17개 민간은행 등과 협력해 이날 첫 번째 '위기 알림톡'을 발송할 예정이다.

중소벤처기업부 현판.

'위기 알림톡'은 정책자금·보증 및 은행 대출 차주 중 경영 위기가 우려되는 소상공인을 선별하여 경영진단 등 맞춤형 정책과 구체적인 상담 방법 등 필요한 정보를 선제적으로 안내한다.

‘위기 알림톡'을 받은 소상공인은 온라인으로 ‘내 가게 경영진단(소상공인365)'을 통해 본인 사업체의 경쟁력, 생존 가능성, 성장 전망 등을 확인하고, 소상공인시장진흥공단이 운영하는 전국 78개 ‘새출발지원센터’에서 원스톱 상담·지원 받을 수 있다.

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향후 ‘위기 알림톡’은 월별(소진공·지역신보) 또는 분기별(민간은행)로 연간 총 10만~20만개의 소상공인에게 안내가 될 예정이다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 "이번 위기 알림톡 발송을 시작으로 정부부처 지원사업과 유기적으로 연계해 복합지원 체계를 강화할 것"이라며 "소상공인이 정보 부족으로 지원 기회를 놓치는 일이 없도록 노력하겠다"고 밝혔다.