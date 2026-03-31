컴투스 "컴프야 이용자 예측 결과…올해 우승은 LG트윈스"

컴투스프로야구 시리즈, 이용자 대상 '2026 KBO 리그 우승팀' 설문 진행

게임입력 :2026/03/31 15:50

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컴투스(대표 남재관)는 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구'(이하 컴프야) 시리즈에서 실시한 2026 시즌 국내 프로야구(KBO) 리그 우승팀 예측 설문 결과를 31일 발표했다.

이번 설문은 이용자와 함께 개막의 즐거움을 나누고 올 시즌의 판도를 미리 짚어보기 위해 마련됐다고 회사 측은 설명했다.

'컴프야2026', '컴프야V26', '컴프야 for 매니저 LIVE 2026' 등 각 게임 공식 커뮤니티에서 약 일주일간 진행됐다. 총 4만 5000명이 참여했으며, 설문 결과 LG트윈스가 약 34.5%의 지지를 받으며 우승 후보 1위로 올랐다.

'컴투스프로야구' 이용자가 예측한 KBO 리그 2026 시즌 우승팀 이미지. 사진=컴투스

2위는 25%의 득표율로 삼성 라이온즈가 선정됐다. 지난 시즌 준우승을 한 한화 이글스는 약 12.7%의 지지를 받으며 3위에 이름을 올렸다.

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정규 시즌 우승 후보들에 이어, 포스트시즌에 진출할 상위 5개 팀에 대한 예측 결과도 발표됐다. 컴프야2026과 컴프야V26 이용자는 1~3위 예측 팀들에 이어 SSG 랜더스, KT 위즈가 가을 야구 무대를 밟을 것으로 지목했다.

컴투스는 KBO 신규 시즌 개막을 맞이해 컴프야 시리즈 대규모 업데이트를 실시했다. 타이틀별로 각 게임의 특색을 살린 콘텐츠를 추가하고, 권성욱 캐스터와 이대형 해설위원 등을 새로운 중계진으로 영입했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
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