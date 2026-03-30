컴투스, '2026 KBO 리그' 개막 캠페인 영상 공개

컴투스(대표 남재관)는 국내 프로야구(KBO) 리그 개막에 맞춰 캠페인 영상을 공개했다고 30일 밝혔다.

'2026 KBO 리그' 공식 스폰서로 함께하고 있는 컴투스는 시즌마다 새로운 슬로건을 내세우며 캠페인 영상을 공개해 왔다. 이번 시즌 슬로건은 '올해 야구의 주인공은 너야!'다.

새로운 시즌을 맞아 공개된 이번 캠페인 영상은 개막편과 10개 구단편으로 구성됐다.

'2026 KBO 리그' 개막 캠페인 영상 이미지. 사진=컴투스

개막편 영상은 개막을 기다려온 설레는 감정과 함께 그라운드 안팎의 모든 팬을 주인공으로 조명하며, 선수뿐만 아니라 관중석에서 진심으로 응원하는 팬들 또한 야구라는 드라마를 완성하는 주체라는 메시지를 담았다.

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함께 공개된 10개 구단편은 구자욱, 김도영, 문동주 등 구단별 대표 선수의 서사와 상징성을 담아냈다. 더 높은 곳에 서 있는 라이온즈, 가장 빛날 나의 타이거즈, 이글스의 드라마가 시작되는 공 등 10개 구단의 특색을 캠페인 영상에 녹였다. 그 결과, 공개 5일 만에 통합 영상 조회수 300만회를 넘겼다.

컴투스는 캠페인 영상 외에도 야구 전문 '더그아웃 매거진' 협업, 포토그레이 캠페인 프레임 출시, KIA 타이거즈 팬북 및 구단별 유튜브 콘텐츠 등 다양한 분야와의 협업을 통해 팬들과 접점을 넓히고 또 다른 야구의 즐거움을 선사할 예정이다.