엔씨(공동대표 김택진, 박병무)는 퍼스트스파크 게임즈(대표 최문영)가 개발한 MMORPG '쓰론 앤 리버티(이하 TL)'에 신규 전장 '엘프의 공중정원' 등 주요 콘텐츠를 업데이트했다고 31일 밝혔다.

새롭게 선보인 '엘프의 공중정원'은 최대 24명의 이용자가 팀을 이루어 지형지물을 활용해 7개의 점령지를 먼저 차지하면 승리하는 전장 콘텐츠다. 다리를 건설해 이동 경로를 단축하거나 물의 높이가 변하는 수로를 활용하는 등 다채롭고 전략적인 플레이가 가능하다.

아울러 결과창 및 매칭 규칙 개선과 역할에 따른 디버프(약화 효과) 등이 적용된 새로운 규칙의 '전장 프리 시즌 2'도 이날부터 즐길 수 있다.

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엔씨 'TL', 신규 전장 '엘프의 공중정원' 등 대규모 콘텐츠 업데이트.

신규 협력 던전 2종도 함께 추가됐다. 악마 보스 '키마 데우스'가 등장하는 '종염의 사원'과 야생 보스 '레퀴네아스'가 등장하는 '영속의 지하 동굴'에 새롭게 도전할 수 있다. 공략에 성공한 이용자들은 '고목의 눈물', '숲의 기도', '그림자 낙인', '태초의 갈망' 등 신규 장비인 '브로치'를 획득할 수 있다.

이 밖에도 게임 내 콘텐츠를 수집해 능력치를 높일 수 있는 신규 '탁본집'과 '섬광', '마력선', '광역 회복', '흡혈귀' 등 신규 추가 효과도 선보였다. 또한 오는 4월 21일까지 '아크보스'와 '광성 아크보스'가 2배로 등장하는 '아크보스 대공습!' 이벤트도 함께 진행된다.