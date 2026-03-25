엔씨 '아이온2', 대규모 클래스 개편 단행…진영간 혈투 '혼돈의 어비스' 공개

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 MMORPG '아이온2'의 직업 간 전투 밸런스를 조율하기 위한 대규모 클래스 개편을 진행했다고 25일 밝혔다.

밸런스 조정을 위해 '무적' 또는 '불사' 효과가 30초 내에 연속으로 적용되지 않도록 제한을 두었으며, 캐릭터 생존력을 높이는 새로운 방어 판정인 '완벽 방패 막기'와 '완벽 무기 막기' 시스템을 도입했다.

고유 클래스의 특징을 극대화하는 신규 스티그마 스킬 8종도 새롭게 선보인다. 검성의 '분쇄 돌진'을 비롯해 수호성(전장의 깃발), 호법성(결계의 주문) 등 각 직업별 전용 스킬이 추가됐으며, 이용자 편의성을 위해 스티그마 장착 슬롯을 최대 5개까지 확장했다.

엔씨 아이온2 대규모 클래스 개편 진행, 혼돈의 어비스 공개.

기존 종족 간 대결(RvR) 구도를 새롭게 해석한 신규 이용자 간 대결(PvP) 콘텐츠 '혼돈의 어비스'도 출시됐다. 종족과 무관하게 서버 단위로 '서부'와 '동부' 진영을 나누어 대규모 전투를 벌이는 방식이다. 다만 기존 주요 콘텐츠인 '시공의 균열'은 상대 종족끼리 매칭되는 방식을 그대로 유지한다.

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게임 내 경제 및 전투 시스템도 이용자 피드백을 반영해 개선됐다. 퀘스트나 사명 보상 등으로 얻을 수 있는 '각인 키나'를 새롭게 도입해 유저 간 거래나 몬스터 사냥으로 얻는 '일반 키나'와 획득처를 분리했다.

또한 PvP와 PvE(플레이어 대 환경)의 대미지 계산식을 분리해 스킬 간 격차를 줄이고 보다 다채로운 전투 환경을 조성했다. 이 밖에도 신규 의상 3종과 '으스스한 밤고양이 날개', 신규 펫 2종 등 새로운 외형 아이템을 함께 업데이트했다.