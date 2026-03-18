엔씨 리니지M, 컨티뉴 업데이트...신성검사 클래스 기부트

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 MMORPG(다중접속역할수행게임) 리니지M에 ‘컨티뉴(ContiNew)’ 업데이트를 실시했다고 18일 밝혔다.

리니지M은 리부트 월드에 신규 서버 ‘켄트’와 ‘오렌’을 오픈하고 ‘신성검사’ 클래스를 리부트한다. 신규 신화 변신 ‘진 드래곤 슬레이어’ 출시와 함께 다양한 이벤트도 선보인다.

새롭게 추가되는 두 서버는 레거시 월드와 분리돼 독자적으로 운영된다. 해당 서버에서 플레이하는 이용자는 특수 던전 ‘엘모어 군단 섬멸 작전’을 이용할 수 있으며, 90 레벨 달성 전까지 최대 1000% 경험치 보너스를 제공하는 ‘오림의 특별 선물’ 등 성장에 도움이 되는 다양한 혜택을 즐길 수 있다.

엔씨(NC) 리니지M, ‘ContiNew’ 업데이트 실시.

리부트된 ‘신성검사’ 클래스도 만나볼 수 있다. 이용자는 저주 면역, 광역 공격, 사망 시 파티원 회복 등 다양한 효과로 구성된 신규 스킬 ‘세라핌’과 ▲대미지 감소 효율이 증가하고, ‘슈퍼 아머’ 파괴 시 스턴과 공포 효과가 상쇄되는 ‘세인트 카운터(슈프림)’ ▲패시브 스킬로 변경되며 활성화 상태에서 ‘세인트 스턴’ 또는 ‘세인트 컨퓨즈’를 추가로 사용 가능한 ‘타임 클리어’ 등의 리뉴얼 스킬을 사용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

오늘 저녁 6시부터 다음 달 1일 오전 2시까지 ‘클래스 체인지 이벤트’가 진행된다. 이용자는 해당 기간 동안 ‘신성검사’ 클래스로 전환할 수 있다.

이 밖에도 ▲’문양’ 콘텐츠 절대 옵션 확정 강화 추가 ▲’라스타바드 던전’ 밸런스 조정 및 신규 장비 4종 추가 ▲’오림의 흔적’ 최종 보스 처치 보상 및 스테이지 클리어 조건 추가 ▲혈맹 기부 관련 신규 아이템 및 버프 혜택 추가 ▲던전 시간 충전 프로세스 간소화 ▲장비 세공 자동 도전 및 중단 기능 추가 등 각종 개선사항이 적용된다.

엔씨(NC)는 업데이트를 기념해 ‘아덴항공 켄트행 항공편: 탑승을 시작합니다’ 이벤트를 마련했다. 오는 31일 자정까지 사전예약 또는 ‘후발대 용사 지원’ 이벤트에 참여 후 아덴 월드의 여행 명소 영상을 SNS에 공유하면 추첨을 통해 최신 스마트폰, 여행상품권, 구글 기프트카드 등을 증정한다. PLAYNC 계정 로그인 후 퀴즈의 정답을 맞히면 ▲스킬 카드 뽑기팩 상자 ▲종합 뽑기팩 상자 ▲종합 코인 선택 상자 등 아이템도 받을 수 있다.

‘후발대 용사 지원 이벤트’는 5월 13일 오전 5시까지 진행된다. 사전예약에 참여하지 못한 이용자 및 새롭게 신서버에 합류하는 이용자를 위해 ▲아덴 기사단의 장비 ▲오림의 목걸이 ▲세마의 반지를 지급할 예정이다.

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신서버 전용 이벤트도 마련했다. 다음 달 1일 오전 5시까지 개인 미션과 혈맹 미션을 수행하면 달성도에 따라 ▲마법인형 카드 ▲퓨어 엘릭서 ▲적마의 낚싯대 등을 받을 수 있는 ‘랭킹 이벤트’가 진행된다. 같은 달 15일 오전 5시까지는 최고 레벨, 전설 변신/마법인형/성물 획득, 낚시 성공 횟수 등의 수치에 따라 ▲희망 변신/마법인형/성물 ▲보유 무기/방어구 인챈트 수치 +1 등의 파격적인 보상을 제공하는 ‘랭킹 이벤트’도 진행된다.

엔씨(NC)는 업데이트를 기념해 총 7종의 ‘TJ 쿠폰’을 선물한다. 이용자는 다음 달 1일 점검 전까지 인게임 상점에서 ‘TJ 쿠폰 선물 상자’를 아데나로 구매할 수 있다. 상자를 개봉하면 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 마법인형 각성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 변신 각성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 성물 각성을 획득한다. 게임에 접속만해도 출석체크 보상으로 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 룬 복구 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 마법인형 합성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 변신 합성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 성물 합성을 받을 수 있다.