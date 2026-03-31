[영상] 중국, 세계 최장 '905m' 에스컬레이터 개통

중국 충칭시의 한 산악 지역에 길이 905m에 달하는 세계 최장 야외 에스컬레이터가 공식 운행을 시작해 주목받고 있다고 파이낸셜타임스 등 외신들이 최근 보도했다.

충칭시 우산현에 건설된 ‘여신 에스컬레이터’는 총 길이 약 905m, 수직 높이 242.14m에 달한다.

중국에 길이 905m에 달하는 세계 최장 야외 에스컬레이터가 최근 공식 운행을 시작했다. (영상=레딧 @straightdge)

이는 약 80층 건물 높이에 해당하는 규모로, 우산 시내 중심부를 가로지르며 가파른 비탈 아래에서 시작해 하늘을 향해 곧게 뻗어 있다. 아래에서 바라보면 마치 하늘에 닿을 듯한 장관을 연출한다.

해당 에스컬레이터는 완공까지 약 4년이 소요됐으며, 현재 하루 약 9000명이 이용하고 있는 것으로 알려졌다. 편도 이용 요금은 3위안(약 665원)으로, 21분이면 정상까지 이동할 수 있다. 관계자에 따르면 지난달 춘절 연휴 기간에는 총 45만 명이 이용한 것으로 집계됐다.

사진=유튜브 @中国新闻社 캡처

충칭은 험준한 산악 지형과 복잡한 도시 구조로 유명한 지역으로, 주민들의 이동 편의를 개선하기 위해 이 같은 대형 인프라가 구축됐다.

여신 에스컬레이터 프로젝트 설계팀 팀장이자 중국철도이원공정그룹 소속 엔지니어인 황웨이는 “이 프로젝트는 세계 최초의 시도”라고 설명했다.

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해당 에스컬레이터는 지난 달 공식 개통됐으며, 스위스 기업 쉰들러가 중국 상하이 북부 공장에서 제작한 뒤 트럭으로 운송해 설치됐다. 총 20여 대의 개별 에스컬레이터와 8대의 엘리베이터 등이 연결된 구조다.

쉰들러 중국 지사 두잉 부사장은 “이처럼 긴 구간은 높은 산이 있었기에 가능했다”고 말했다. 이어 “쉰들러는 이미 충칭 지하철 시스템에 약 1400대의 에스컬레이터를 공급한 바 있다”고 덧붙였다.