[영상] "영화 속 종말 장면?" 호주 하늘이 새빨갛게 변했다…왜?

서호주 하늘이 짙은 붉은색으로 물든 영상과 사진이 공개되며 주목을 끌고 있다고 뉴욕포스트, 퓨처리즘 등 외신이 30일(현지시간) 보도했다.

지난주 열대성 사이클론 ‘나렐’이 약 20여 년 만에 호주에 상륙하면서 강풍과 폭우를 동반했고, 이 과정에서 하늘이 붉게 물드는 이례적인 현상이 나타났다. 특히 지난 27일 사이클론 상륙 직전, 하늘은 마치 종말을 연상시키는 선명한 붉은빛으로 뒤덮였으며, 과거 북미 지역 산불로 인해 관측된 주황색 하늘보다 훨씬 더 짙고 강렬한 색을 띠었다.

서호주 하늘이 사이클론 ‘나렐’의 영향으로 짙은 붉은색으로 변했다. (사진=Shark Bay Caravan Park)

소셜미디어에는 붉게 변한 하늘을 촬영한 영상과 사진이 잇따라 공유됐다. 짙게 깔린 구름이 붉은 색감을 더욱 강조하면서 마치 영화 속 종말 장면과 같은 분위기를 연출했다.

영상=아큐웨더 엑스 @accuweather

현지 주민 케리 셰퍼드는 호주 공영방송 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 “오후가 되면서 하늘이 점점 주황색으로 변하더니, 오후 3시 30분쯤 밖에 나가보니 온통 붉은색이었다”며 “어디를 봐도 전부 붉은빛이었다”고 당시 상황을 전했다.

기상정보업체 아큐웨더는 페이스북을 통해 “이 현상은 필터가 아닌 실제 상황”이라며 “열대성 저기압 나렐이 접근하면서 서호주 상공에 먼지가 대량으로 유입돼 하늘이 섬뜩한 붉은색으로 변했다”고 설명했다.

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사진=페이스북 Shark Bay News & Views/Jayson Campbell

이 같은 현상의 원인은 해당 지역의 지질적 특성과 기상 조건이 결합된 결과로 분석된다. 미국 해양대기청(NOAA) 산하 국립환경위성데이터정보서비스(NESDIS)에 따르면, 호주 북서부에는 철분이 풍부한 암석이 분포해 있으며, 이는 건조하고 고온인 환경에서 산화되면서 붉은색을 띠게 된다. 이러한 암석이 강한 바람에 의해 부서지며 미세한 먼지 형태로 대기 중에 떠오르고, 빛과 상호작용하면서 붉은 하늘을 만들어낸다.

호주 기상청 수석 예보관 앵거스 하인즈는 “이 지역은 원래 붉은 색조가 강한 토양을 가지고 있으며, 강풍이 불 경우 그 색을 띤 먼지가 대기 중으로 퍼지면서 이러한 현상이 나타난다”고 설명했다. 이어 “평소에는 직사광선이 먼지를 비교적 잘 투과해 색이 덜 도드라지지만, 특정 조건에서는 훨씬 더 짙은 붉은색으로 보일 수 있다”고 덧붙였다.