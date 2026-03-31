네이버에서 우체국소포 예약하고 보낸다

5월까지 요금 5% 할인

방송/통신입력 :2026/03/31 10:16

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우정사업본부는 우체국소포 네이버 예약 서비스를 31일부터 도입한다고 밝혔다.

해당 서비스를 이용하면 네이버 검색창에서 우체국 창구 접수 등기소포 발송 서비스를 바로 예약하고 결제할 수 있다.

네이버 예약을 통해 물품 정보, 받는 사람 등을 입력하고 결제한 후 우체국을 방문하면, 현장에서 주소지를 기재할 필요 없이 전화번호만으로 물품을 간편하게 보낼 수 있다.

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사진=우정사업본부

네이버 예약 서비스 도입을 기념해 우정사업본부는 오는 5월 말까지 네이버를 통해 창구 등기소포를 예약하고 결제를 완료한 이용자에게 소포 요금 5%를 할인해 준다.

박인환 우정사업본부장은 “국민이 일상에서 자주 사용하는 네이버 플랫폼을 통해 우체국 서비스를 제공함으로써 이용자 문턱을 낮추는 데 집중했다”며 “앞으로도 국민 편의를 최우선으로 하는 디지털 우정 서비스를 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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우정사업본부 네이버 등기소포 전화번호 서비스

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