산단공, 산업단지 ESG 현장 밀착 지원…글로벌 공급망 위기 대응

한국산업단지공단(이사장 이상훈)은 2025년도 산업단지 ESG 지원사업 참여기업 가운데 우수기업 50개사를 선정하고 남동국가산업단지 내 식산과 미코하이테크를 방문, ‘산업단지 ESG 우수 인증기업패’를 전달했다.

우수기업으로 선정된 식산은 자동차 부품 정밀가공 기업으로, ISO 인증 획득 및 안전·환경 관리체계 고도화를 통해 ESG 준수율을 43% 포인트 이상 개선했다. 반도체 장비 제조기업인 미코하이테크는 온실가스 인벤토리 구축과 탄소배출 감축 모니터링 체계를 마련해 환경경영 분야에서 높은 평가를 받았다.

박진섭 식산 이사(왼쪽 네 번째)와 김병오 한국산업단지공단 상무이사(왼쪽 다섯 번째)가 30일 ESG우수기업 인증서를 들어 보이고 있다.

산단공은 지난해 산업단지 공급망 ESG 경영확산을 위해 ▲입주기업 탄소데이터 관리 지원시스템 구축 ▲ESG 자가진단 지원(1381개 기업) ▲수준별 컨설팅·인증·교육 맞춤형 지원(154개 기업) 등을 추진했다. 공공기관으로는 유일하게 ‘2025 대·중소 자율형 ESG 지원사업’에 선정돼 협력사 평균 ESG 준수율을 2024년 27.8% 포인트에서 2025년 31.9% 포인트로 향상시켰다.

산단공은 올해 중동발 공급망 위기 등 대외 리스크 해소와 입주기업의 지속가능경영 확산을 위한 종합 지원을 확대한다. 우선 산업현장 접점에서 공급망 리스크와 통상 애로를 상시 모니터링하고, 거래·에너지·수출 데이터를 기반으로 개선 과제를 선제적으로 발굴할 계획이다.

관련기사

김병오 한국산업단지공단 상무(왼쪽)가 임근묵 미코하이테크 부사장에게 ESG우수기업 인증서를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.

또 지난 25일 발표된 산업통상부의 ‘지속가능경영 종합시책’에 발맞춰 민관 합동 업무협약(MOU)에 참여하는 등 협력 기반을 다졌다. 향후 공급망 실사 대응을 위한 환경·안전 맞춤형 컨설팅과 전문인력 양성을 추진하고, ‘제2회 산업단지 수출박람회’를 통해 판로 개척 지원을 강화한다.

이상훈 산단공 이사장은 “글로벌 공급망 불확실성이 확대되는 상황에서 산업단지 현장과 가장 가까운 기관으로서 기업 애로를 신속히 파악하고 지원하는 것이 중요하다”며 “현장 중심의 밀착 지원을 통해 입주기업의 공급망 리스크 대응과 지속가능경영 확산을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.