산단공, 산단 공급망 정보공유 플랫폼 기술 테스트 성공

한국산업지능화협회 공동 개발…연말 정식 공개 앞두고 실증 돌입

디지털경제입력 :2025/08/31 23:09

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국산업단지공단(이사장 이상훈)과 한국산업지능화협회(회장 김도훈)는 조선업 협력 생태계를 대상으로 한 ‘산업단지 공급망 관리(SCM) 정보공유 플랫폼’ 기술 테스트를 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

이번 테스트는 산단공의 ‘조선업 공급망 관리(SCM) 정보공유플랫폼 구축사업’의 일환으로 올해부터 산단공이 선도적으로 추진해 온 플랫폼 구축사업의 중요한 이정표이다.

성공적인 기술 검증에 따라 앞으로 울산 미포산업단지 내 조선사와 협력사가 참여하는 실증단계에 돌입해 연말 정식 공개될 예정이다.

플랫폼의 핵심 기능은 ▲조선사와 협력사 간 품질검사 데이터의 실시간 교환 ▲수주부터 출하까지 전 과정의 통합 데이터 관리 ▲공통 업무표준 제공을 통한 협력사 간 협업 효율화 등이다.

산업단지 공급망 정보공유플랫폼 기술 시연회를 하고 있다.

산단공은 품질검사 단계에서 조선사와 협력사 간 데이터 교환을 표준화해 부품 불량률 감소·납기 준수율 향상·중복 작업 최소화 등을 달성할 수 있을 것으로 기대했다.

산단공 관계자는 “이번 기술 개발은 단순한 시스템 구축을 넘어 산업단지 내 공급망 디지털 생태계를 구축하는 시발점”이라며 “공공 주도로 구축된 플랫폼이라는 점에서 기존 민간 솔루션 보다 데이터 신뢰성과 안정성을 확보하고, 산업생태계 전반에 활용성을 높일 것”으로 내다봤다.

이번 플랫폼은 단순히 대기업-중소기업 간 정보 공유를 넘어 중소기업 간에도 상호 데이터 교류와 협업이 가능하도록 설계했다. 중소 협력사들은 생산·품질 데이터를 투명하게 공유함으로써 신뢰 기반의 공급망 관리가 가능해지고, 조선업 특유의 다단계 협력 구조에서도 불필요한 중복 업무를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

관련기사

앞으로 산단공은 실증 성과를 토대로 자동차·기계·항공 등 국내 주력 제조업 전반으로 확대 적용할 계획이다. 또 ‘인공지능전환(AX) 실증산단 구축사업’과 연계해 협력사 참여를 활성화하고, 데이터 기반 산업 경쟁력을 높여 국가 공급망 확보에도 기여한다는 구상이다.

이상훈 산업단지공단 이사장은 “산업단지 공급망 관리(SCM) 정보공유 플랫폼은 단순한 IT 시스템이 아닌 대중소기업 간 상생협력과 디지털 전환을 촉진하는 핵심 인프라”라며 “정식 공개 이후 입주기업의 디지털 경쟁력을 강화하고, 스마트 공급망 체계로 전환을 가속할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
공급망관리 산업단지공급망 산업단지 공급망 산단공 디지털 데이터 플랫폼 조선업 조선사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"2030년 이전 양자 산업 실체 보게될 것"...한국, 국제 협력 가속도

"AI의 ‘인간다움’이 진짜 인간을 기계 취급할 수도"

'높이 13m' 세계 최대 모래 배터리 화제…어떻게 작동하나

[ZD브리핑] 정기 국회 개막...與, 검찰개혁 등 224개 법안 처리 예고

ZDNet Power Center