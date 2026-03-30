BNK부산은행, 전산시스템 교체…4월 12일 서비스 중단

조회 및 이체·지역화폐 결제 이용 불가

금융입력 :2026/03/30 15:05

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

BNK부산은행은  전산시스템 교체 및 점검 작업을 오는 4월 12일 실시해 일부 금융서비스가 중단된다고 30일 밝혔다.

중단 시점은 4월 12일 0시 30분부터 5시 30분까지 약 5시간이다. 

인터넷뱅킹·모바일뱅킹·자동화 기기 조회 및 이체 등 고객 금융서비스가 중단된다. 이 시간에는 타 금융기관에서 부산은행 계좌로의 이체도 불가능하며, 지역화폐인 동백전 결제 역시 일부 교통수단을 제외하고 이용이 제한된다.

5시 30분부터 11시까지 약 5시간 30분 동안은 대출거래 등 일부 금융서비스가 중단될 수 있으며, 타 기관 연계가 필요한 여신 및 외환 업무 일부도 제한된다.

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다만, BC 신용카드 결제와 고객센터를 통한 사고 신고 등 일부 서비스를 이용할 수 있다.

배진호 부산은행 IT그룹장은 “고객 불편을 최소화하기 위해 사전 안내를 강화하고 신속한 작업 수행에 최선을 다하겠다”며 "이번 작업은 기술지원이 종료된 통신장비 교체와 함께 보다 안정적인 금융서비스 제공을 위한  차원"이라고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
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금융 지방은행 BNK부산은행 중단 전산시스템

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