xAI, 창업 3년 만에 공동창업자 전원 이탈…일론 머스크 '전면 재편' 승부수

테슬라 창업자 일론 머스크가 만든 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 출범 3년 만에 공동창업자 전원이 회사를 떠나며 위기에 직면했다. 핵심 인력의 집단 이탈 속에 머스크가 조직 전면 재편에 나서면서 회사의 향후 경쟁력과 성장 전략을 둘러싼 불확실성이 커지고 있다.

30일(현지시간) 테크크런치에 따르면 xAI의 마지막 공동창업자인 로스 노르딘과 마누엘 크로이스가 최근 잇따라 회사를 떠나며 지난 2023년 창업 당시 참여했던 공동창업자 11명이 모두 퇴사한 것으로 파악됐다. 특히 이 가운데 8명은 올해 들어 연속적으로 이탈한 것으로 나타나 단기간 내 조직 안정성이 크게 흔들렸다는 평가가 나온다.

노르딘은 테슬라 자율주행팀 출신으로 머스크에게 직접 보고하던 핵심 실무 인물로, 과거 머스크가 트위터(현 X)를 인수한 이후 구조조정 과정에 관여한 바 있다. 구글 출신인 크로이스는 AI 모델 사전 학습과 코드 생성 모델 개선을 주도해온 기술 핵심 인력이다. 이들의 이탈은 단순 인력 이동을 넘어 기술 전략과 조직 운영 전반에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 파장이 크다.

일론 머스크 xAI CEO (사진=xAI 라이브 캡처)

업계에선 이번 집단 이탈의 배경으로 조직 운영 방식과 내부 갈등 가능성을 지목하고 있다. 머스크는 최근 "xAI는 처음부터 제대로 구축되지 않았다"며 "기초부터 다시 세우고 있다"고 언급한 바 있다.



이에 대해 파이낸셜타임스(FT) 계열 IT 매체 더넥스트웹(TNW)은 "경영진이 제품 실패를 인정하는 상황에서 연구진이 남을 유인은 제한적"이라며 "문제는 재정이 아니라 조직"이라고 분석했다.

특히 xAI는 지난해 말 아동 성착취 영상 생성 논란을 겪은 데 이어 최근 스페이스X에 인수되며 X와 함께 통합 구조로 재편됐다. 이 과정에서 조직 내 역할과 권한 변화가 발생하면서 내부 불확실성이 확대됐을 가능성도 제기된다.

다만 머스크는 인력 이탈을 구조적 문제로 보지 않는 분위기다. 그는 이번 변화를 조직 재정비 과정으로 규정하고 있다. 실제로 xAI는 최근 AI 코딩 스타트업 '커서(Cursor)' 출신 인재를 잇따라 영입하며 기술 조직 재편에 속도를 내고 있다.

이에 대해 머스크는 "초기 단계와 성장 단계에 필요한 인력은 다르다"며 "후회되는 이탈은 거의 없다"고 밝혔다.

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업계에선 xAI의 향후를 두고 엇갈린 전망이 나온다. 단기적으로는 핵심 인력 공백에 따른 연구·개발(R&D) 속도 저하와 의사결정 리스크가 불가피하다는 우려가 크다. 반면 중장기적으로는 머스크 특유의 강도 높은 구조조정을 통해 조직 효율성을 끌어올리고, X의 데이터와 스페이스X의 자원을 결합한 전략이 성과를 낼 경우 경쟁력이 강화될 수 있다는 기대도 공존한다.

업계 관계자는 "공동창업자 전원 이탈은 분명 이례적"이라면서도 "xAI의 향방은 인력 이탈 자체보다 이후 채워질 인재의 질과 조직 재설계의 완성도에 달려 있다"고 내다봤다.