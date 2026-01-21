[AI는 지금] "그렉 양도 떠났다"…AGI 주도권 노린 xAI, '브레인' 잇단 이탈속앓이

테슬라 창업자 일론 머스크가 올해 범용인공지능(AGI) 달성을 공언하며 전면에 내세운 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 핵심 창립 멤버들의 잇따른 이탈로 내부 부담을 안고 있다. 가장 최근에는 수학·이론 분야의 핵심 인물로 꼽히던 공동창업자 그렉 양마저 건강상의 이유로 일선에서 물러나 모델 개발 로드맵에 차질을 빚을 것이란 우려도 나오고 있다.

21일 블룸버그통신 등 주요 외신에 따르면 그렉 양은 지난 20일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 라임병(진드기 물림 등으로 전염되는 염증성 질환) 진단을 받아 건강회복을 위해 xAI를 떠난다고 밝혔다. 마이크로소프트(MS) 리서치 출신인 그렉 양은 xAI에서 딥러닝 이론과 수학적 모델링을 담당한 핵심 인물로, 향후 비공식 자문 역할은 유지한다는 방침이다.

xAI는 지난 2023년 7월 머스크가 설립한 이후 총 12명의 창립 멤버로 출발했다. 그러나 그렉 양까지 최소 4명의 공동창업자가 회사를 떠난 것으로 알려져 조직이 균열될 조짐을 보이고 있다. 현재 단기적인 개발 속도나 서비스 운영에는 큰 차질이 없다는 평가도 나오지만, AGI를 둘러싼 기술 경쟁이 본격화되는 국면에서 핵심 인력 이탈이 중장기 리스크로 작용할 수 있다는 우려도 나오고 있다.

일론 머스크 xAI CEO (사진=xAI 라이브 캡처)

업계에선 그렉 양이 모델 효율성과 일반화 성능을 떠받치는 이론적 토대를 설계한 인물로 평가하며 이번에 xAI에 상당한 충격을 줄 것으로 예상했다. 또 엔지니어링 총괄을 맡았던 이고르 바부슈킨도 지난해 회사를 떠난 상황인 만큼, 향후 xAI의 기술적 핵심 동력 상실과 이론적 공백이 커질 것으로 전망했다.



xAI를 떠난 후 이고르 바부슈킨은 현재 AI 안전 분야에 초점을 둔 투자사 설립에 나섰다. 구글 리서치 출신 공동창업자 크리스티안 세게디 역시 지난해 2월 다른 AI 스타트업으로 이탈했다. 일부 공동창업자는 경쟁사 오픈AI로 복귀하거나 이직한 사례도 있다. 또 공동창업자뿐 아니라 지난해 하반기에는 재무·법무 등 경영진의 이탈도 이어지며 조직 안정성에 대한 의문이 제기되기도 했다.



파이낸셜타임스는 "xAI의 핵심 임원 연쇄 이탈은 머스크의 정치적 행보와 선거운동식 업무 방식 때문"이라며 "자금 조달 및 데이터센터 확장 전략에 따른 내부 마찰도 주요 원인이 됐다"고 분석했다.





업계에선 xAI 입장에서 단순 인력 손실이 아니라 연구 철학과 조직 구조에 변화를 줘야 할 부담이 커졌다고 진단했다. 초기 xAI는 수학적 이론가, 시스템 설계자, 연구 책임자가 비교적 균형을 이루는 구조였지만, 공동창업자 이탈 이후 조직은 점차 머스크 중심의 실행·확장형 체계로 재편되고 있다는 분석이다. 특히 AI 안전과 윤리를 중시하던 인물들이 회사를 떠나면서 개발 방향을 내부에서 견제하고 조율할 장치가 약화됐다는 평가도 나온다.

이 같은 우려에도 xAI의 확장 속도는 여전히 빠른 모습이다. 머스크는 최근 여러 공개 석상에서 AGI 달성의 근거로 연산 능력, 데이터, 에너지라는 물리적 자원을 반복적으로 강조해 왔다. xAI는 미국 테네시주 멤피스에 엔비디아 H100 그래픽처리장치(GPU)를 대규모로 집적한 초대형 슈퍼컴퓨터 '콜로서스(Colossus)'를 구축했으며 추가 확장도 예고하고 있다. 또 AI 발전의 병목이 칩을 넘어 전력으로 이동하고 있다고 보고 태양광과 에너지저장장치(ESS)를 결합한 자체 에너지 인프라 구축도 병행 중이다.

머스크는 올 초 공개 대담에서 "2026년은 AGI의 원년이 될 수 있다"고 재차 강조하며 자신감을 드러내고 있다. 그는 AGI를 '가장 똑똑한 인간보다 더 뛰어난 지능'으로 정의하며 변화는 점진적이 아니라 폭발적으로 나타날 것이라고 주장했다.



그러나 업계에선 AGI의 정의 자체가 여전히 모호한 만큼 수학적 이론과 안전성 검증 없이 연산 자원만으로 질적 도약이 가능한지에 대해 의문을 드러내고 있다.

업계 관계자는 "xAI는 현재 사람의 깊이 대신 물리적 규모와 실행 속도에 베팅한 상태"라며 "핵심 브레인들의 이탈 속에서도 머스크의 전략이 AGI 경쟁의 판을 바꿀 수 있을지 아니면 과도한 낙관으로 남게 될지는 앞으로 1~2년이 시험대가 될 것"이라고 내다봤다.

