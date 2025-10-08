'270조원' 몸값 앞둔 xAI…머스크, 재무 수장에 '모건 스탠리' 출신 앉혔다

일론 머스크가 자신의 '오른팔' 격인 모건 스탠리 출신 금융 전문가를 전면에 내세워 흔들리는 인공지능(AI) 및 소셜미디어 사업 재정비에 나섰다.

8일 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 머스크는 자신의 X 인수에 자문했던 전 모건 스탠리 은행가 앤서니 암스트롱을 AI 기업 xAI 신임 최고재무책임자(CFO)로 임명했다. 암스트롱은 소셜미디어 X의 CFO 역할도 겸임해 두 회사의 재무를 모두 총괄한다.

암스트롱은 모건 스탠리에서 기술 인수합병(M&A) 글로벌 책임자로 일하며 지난 2022년 머스크의 440억 달러(한화 약 60조원) 규모 트위터 인수 당시 핵심 자문을 맡았다. 이 과정을 통해 두 사람은 긴밀한 관계를 형성한 것으로 알려졌다.

일론 머스크 xAI CEO (사진=xAI 라이브 캡처)

그는 머스크가 콘텐츠 관리 기준을 완화한 뒤 벌어진 광고주 대거 이탈 사태를 수습하고 X의 재무 안정성을 회복시키는 중책을 맡는다.

이번 인사는 xAI의 전임 CFO가 회사를 떠난 직후 이뤄졌다. 마이크 리버라토레 전 CFO는 공격적인 재무 목표와 기업 구조를 두고 머스크 핵심 측근들과 충돌한 끝에 올해 회사를 떠났다.

머스크의 기업들에서는 최근 연쇄적인 임원 이탈이 발생했다. 지난 7월 린다 야카리노 X 최고경영자(CEO)가 사임했고 xAI의 법무 자문위원 로버트 킬과 마흐무드 레자 반키 X CFO 역시 1년을 채우지 못하고 회사를 떠났다.

관련기사

다만 현재 xAI는 기업가치를 약 2천억 달러(한화 약 270조원)로 평가받을 수 있는 신규 자금 조달 라운드를 논의 중인 것으로 전해졌다.

파이낸셜타임스는 이 사안에 정통한 여러 소식통을 인용해 "암스트롱은 몇 주 전부터 xAI와 함께 일해왔으며 최근 공식 임명됐다"며 "(xAI의 자금 조달) 거래가 아직 최종 확정된 것은 아니라고 투자자들이 말한다"고 보도했다.