폴더블 아이폰이 온다…"아이폰 역사상 가장 큰 변화"

애플이 올 가을 선보일 것으로 예상되는 폴더블 아이폰이 역사상 가장 큰 변화가 될 것이라는 전망이 나왔다.

블룸버그 통신은 29일(현지시간) 마크 거먼의 ‘파워온’ 뉴스레터를 인용해 “폴더블 아이폰이 기존 아이폰과는 차원이 다른 새로운 디자인을 제시할 것”이라고 보도했다. 거먼은 “아이폰4, 아이폰6, 아이폰X도 큰 성공을 거뒀지만, 폴더블 아이폰은 역사상 가장 큰 변화이자 최초의 실질적인 폼팩터 형태 변화가 될 것”이라고 평가했다.

폴더블 아이폰 '아이폰 폴드' 렌더링 (사진=애플인사이더)

‘아이폰 폴드(가칭)’는 삼성전자의 갤럭시Z폴드 시리즈처럼 책 형태로 펼쳐지는 구조를 갖출 것으로 알려졌다. 이를 통해 대화면 기반 동영상 시청, 게임, 멀티태스킹 등 활용성이 크게 강화될 전망이다. 특히 iOS27은 폴더블 기기에 최적화돼 여러 앱을 동시에 실행하는 등 아이패드 수준의 멀티태스킹 기능을 지원할 것으로 예상된다.

거먼은 “대화면을 활용한 콘텐츠 소비 경험은 기존 스마트폰이 따라오기 어려운 수준”이라며 “접었을 때는 휴대성이 뛰어나 많은 사용자에게 아이패드를 대체하는 역할도 가능할 것”이라고 설명했다.

아이폰 폴드의 디스플레이는 7.7인치 내부 화면과 5.3인치 외부 화면이 적용될 것으로 전해졌다. 초기에는 ‘주름 없는 디스플레이’ 가능성도 제기됐지만, 최근에는 완전 제거 대신 주름을 최소화하는 기술이 적용될 것이라는 관측이 우세하다.

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하드웨어 사양에 대해서는 후면 듀얼 카메라와 전면 카메라 1개가 탑재되고, 얼굴 인식 대신 측면 전원 버튼에 지문 인식 기능이 포함될 것이라는 전망이 나온다. 가격은 2000달러(약 300만원) 이상으로 책정될 가능성이 높다.

출시 시점은 올해 9월 아이폰18 프로 및 프로 맥스와 함께 공개되거나, 이후 별도로 출시될 것으로 보인다. 투자은행 바클레이즈의 팀 롱과 블룸버그는 폴더블 모델이 프로 라인업보다 늦게 시장에 등장할 가능성에 무게를 두고 있다.