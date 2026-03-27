"폴더블 아이폰, 아이폰18 프로보다 늦게 나온다"

애플이 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 폴드(가칭)’ 출시를 준비 중인 가운데, 해당 제품의 출시 시점이 아이폰18 프로 모델보다 늦춰질 것이라는 전망이 다시 제기됐다.

블룸버그 통신의 마크 거먼은 27일(현지시간) 진행한 실시간 질의응답에서 폴더블 아이폰이 아이폰18 프로·아이폰18 프로 맥스와 같은 9월 출시 일정에 맞춰 고객에게 배송되지는 않을 것이라고 밝혔다. 다만 구체적인 출시 일정에 대해서는 언급하지 않았다.

애플의 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 렌더링 (출처=아이폰 틱커)

앞서 이달 투자은행 바클레이즈의 애널리스트 팀 롱 역시 보고서를 통해 폴더블 아이폰이 아이폰18 프로와 동시 출시되지 않을 것으로 전망하며, 출시 시점을 오는 12월로 예상한 바 있다.

애플은 과거에도 기존 제품군을 먼저 공개한 뒤 1~2개월 후 새로운 폼팩터 제품을 선보인 전례가 있다. 실제로 2017년 9월 아이폰8과 아이폰8 플러스를 출시한 이후 약 두 달 뒤인 11월 아이폰X를 공개했다.

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이에 따라 외신들은 애플이 오는 9월 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스를 출시한 이후, 9월부터 연말 사이 아이폰 폴드를 별도로 출시할 가능성이 있다고 보고 있다. 또 공급망 분석가 궈밍치는 지난해 12월 폴더블 아이폰의 공급 부족 가능성과 함께 제조상의 어려움을 지적한 바 있다.

한편, 아이폰 폴드가 9월 이후 출시되더라도, 아이폰18 프로 공개 행사에서 함께 소개될 가능성은 여전히 높은 것으로 관측된다. 맥루머스 등 외신들은 애플이 신제품 발표 행사에서 폴더블 아이폰을 미리 공개할 가능성에 무게를 두고 있다.