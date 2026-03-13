"폴더블 아이폰, 예상보다 비싸…아이폰17 프로 맥스의 2배"

애플이 올 가을 출시할 예정인 폴더블 아이폰 가격이 예상보다 비쌀 것이란 전망이 나왔다. 아이폰 최고급 모델인 프로맥스의 2배 수준이 될 것이란 전망이다.

IT매체 맥루머스는 12일(현지시간) 폴더블 아이폰의 저장용량 옵션과 가격 정보가 유출됐다고 보도했다.

중국 IT팁스터 인스턴트디지털에 따르면, 폴더블 아이폰은 ▲256GB ▲512GB ▲1TB 세 가지 모델로 출시되며, 가격은 ▲256GB 모델 1만5999위안(약 346만원) ▲512GB 모델 1만 7999위안(약 390만원) ▲1TB 모델 1만 9999위안(약 433만원) 수준이 될 것으로 예상된다.

애플의 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 렌더링 (출처=아이폰 틱커)

해당 가격 정보가 사실이라면 폴더블 아이폰의 시작 가격은 아이폰17 프로 맥스보다 약 두 배 가까이 비싼 수준으로, 시장 예상보다 높은 가격대가 될 가능성이 있다.

인스턴트디지털은 그동안 애플 관련 정보를 비교적 정확하게 예측해온 인물로 알려져 있다. 앞서 아이폰14 옐로우 색상 출시, 아이폰15•아이폰15 플러스의 불투명 후면 유리 적용, 아이폰17 프로의 기본 저장용량 256GB 채택 등을 맞춘 바 있다.

최근 한 국내 매체는 폴더블 아이폰에 삼성전자에서 공급하는 12GB 램이 탑재되며, 삼성이 올해 2분기부터 D램을 공급할 예정이라고 보도하기도 했다.

폴더블 아이폰은 오는 9월 아이폰18 프로, 아이폰18 프로 맥스와 함께 출시될 것으로 예상된다.