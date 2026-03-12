"아이폰18 프로, 다이내믹 아일랜드 변화 없다"

애플이 올 가을 출시할 아이폰18 프로의 디자인이 큰 변화가 없을 것이라는 전망이 또 나왔다고 IT매체 애플인사이더가 11일(현지시간) 보도했다.

IT 팁스터 디지털챗스테이션은 당초 아이폰18 프로에 적용될 것으로 기대됐던 더 작은 다이내믹 아일랜드가 올해가 아닌 내년에 출시될 아이폰19 프로에 도입될 가능성이 높다고 밝혔다. 또, 애플이 아이폰17 프로에 사용했던 금형을 아이폰18 프로에도 재사용하는 방안을 검토하고 있다고 덧붙였다.

아이폰18 프로 렌더링 (사진=애플인사이더)

같은 날 또 다른 유명 IT 팁스터 아이스유니버스 역시 중국 웨이보를 통해 비슷한 전망을 내놨다. 그는 “아이폰18 프로는 디자인 측면에서 별다른 변화가 없다”며 “기기 크기도 크게 달라지지 않았다”고 전했다. 이어 아이폰18 프로의 두께는 8.8mm가 될 것이라고 주장했다.

관련기사

그의 전망에 따르면 아이폰18 프로의 두께는 8.8㎜로, 아이폰17 프로 맥스(8.75mm)보다 약간 두꺼워질 것으로 예상된다. 이는 아이폰18 프로에 더 큰 배터리가 탑재될 것이라는 전망을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다고 애플인사이더는 전했다.

지금까지 알려진 정보에 따르면 아이폰18 프로에는 A20 프로 프로세서, 소폭 늘어난 배터리 사용 시간, 가변 조리개 카메라 등이 탑재될 것으로 예상된다. 디지털챗스테이션은 이러한 요소들이 아이폰18 프로의 핵심 업그레이드가 될 것이라며, 이 정도의 변화만으로도 사용자들이 기기를 교체할 충분한 이유가 될 수 있다고 주장했다.